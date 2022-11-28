В Шадринске директора водоканала не посадят за смерть сотрудниц от аммиака

Двух сотрудниц шадринского водоканала не смогли спасти после отравления на работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель шадринского муниципального предприятия «Водоканал» Артем Гавриловский был признан виновным в нарушениях требований охраны труда, что повлекло гибель двух сотрудников от отравления. Информация появилась на сайте Шадринского районного суда.

«Директор МП „Водоканал“ г. Шадринска признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть двух лиц <…> по ч.3 ст. 143 УК РФ», — рассказали в суде. Инциденты с отравлением аммиаком произошли в июле 2021 года.

При проведении работ 23 июля на территории очистных сооружений с высоты упала и разбилась насмерть 58-летняя женщина. Работы проводились в помещении с повышенным содержанием аммиака, что могло повлиять на самочувствие погибшей. Другая женщина умерла 31 июля 2021 года. Ее без сознания нашел сын у дверей помещения очистных сооружений, женщина скончалась позднее в больнице.

Руководителя предприятия признали виновным в несоблюдении охраны труда со смертельными последствиями. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года. Также ему в течение трех лет запретили занимать должности, связанные с контролем за соблюдением техники безопасности. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Шадринска заявила, что ее мать отравилась аммиаком на работе. Это произошло во время работы и обернулось гибелью для 58-летней женщины.