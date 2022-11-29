В Кремле рассказали о реакции Путина на отставку Кудрина

Песков: Путин не стал эмоционально реагировать на отставку Кудрина

29 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Кудрин решил сосредоточиться на важных для людей проектах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не проявил эмоций по поводу ухода Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции. Они [с Путиным] долго работали, но Кудрин заявил что хочет дальше сосредотачиваться на проектах, важных для большого круга людей», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Песков также добавил, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов. Утром 29 ноября Кудрин объявил о своей отставке. Он заявил, что переходит на работу «Яндекс».

Президент России Владимир Путин не проявил эмоций по поводу ухода Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции. Они [с Путиным] долго работали, но Кудрин заявил что хочет дальше сосредотачиваться на проектах, важных для большого круга людей», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Песков также добавил, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов. Утром 29 ноября Кудрин объявил о своей отставке. Он заявил, что переходит на работу «Яндекс».