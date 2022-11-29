В Кремле рассказали о реакции Путина на отставку Кудрина

Кудрин решил сосредоточиться на важных для людей проектах
Президент России Владимир Путин не проявил эмоций по поводу ухода Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции. Они [с Путиным] долго работали, но Кудрин заявил что хочет дальше сосредотачиваться на проектах, важных для большого круга людей», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Песков также добавил, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов.
Утром 29 ноября Кудрин объявил о своей отставке. Он заявил, что переходит на работу «Яндекс».
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