В Кремле рассказали о реакции Путина на отставку Кудрина

Песков: Путин не стал эмоционально реагировать на отставку Кудрина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум
Кудрин решил сосредоточиться на важных для людей проектах Фото:

Президент России Владимир Путин не проявил эмоций по поводу ухода Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции. Они [с Путиным] долго работали, но Кудрин заявил что хочет дальше сосредотачиваться на проектах, важных для большого круга людей», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Песков также добавил, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов.

Утром 29 ноября Кудрин объявил о своей отставке. Он заявил, что переходит на работу «Яндекс».

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Президент России Владимир Путин не проявил эмоций по поводу ухода Алексея Кудрина с поста главы Счетной палаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «В таких ситуациях вряд ли есть место эмоциональной реакции. Они [с Путиным] долго работали, но Кудрин заявил что хочет дальше сосредотачиваться на проектах, важных для большого круга людей», — передает слова представителя Кремля корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Песков также добавил, что в правительстве обычно не анонсируют кандидатов. Утром 29 ноября Кудрин объявил о своей отставке. Он заявил, что переходит на работу «Яндекс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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