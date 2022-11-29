Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

29 ноября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Кудрин уже подал заявление на увольнение президенту РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети . Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». Претендентом на пост председателя Счетной палаты оказался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети. Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». Претендентом на пост председателя Счетной палаты оказался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.