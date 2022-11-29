Алексей Кудрин покидает постглавы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети. Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину.
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Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети. Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». Претендентом на пост председателя Счетной палаты оказался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.