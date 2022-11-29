Кудрин покидает пост главы Счетной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум
Кудрин уже подал заявление на увольнение президенту РФ Фото:

Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети. Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину.

Ранее сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». Претендентом на пост председателя Счетной палаты оказался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты РФ. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты», — написал он в соцсети. Кудрин также уточнил, что уже подал заявление президенту России Владимиру Путину. Ранее сообщалось, что Кудрин перейдет на работу в «Яндекс». Претендентом на пост председателя Счетной палаты оказался первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...