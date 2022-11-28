Двух жителей Сургута вернули из украинского плена в Россию

Двух пленных сургутян удалось вернуть домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Двух жителей Сургута (ХМАО), принимавших участие в специальной военной операции, вернули в Россию в рамках обмена пленными из Украины. Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что один из них проходит лечение в госпитале.

«В ходе последних обменов в Россию удалось вернуть двух военнопленных, оба — жители Сургута. Мать одного из них в сентябре обратилась в аппарат омбудсмена и попросила найти сына, воевавшего в зоне СВО. Благодаря взаимодействию управления международных отношений аппарата федерального уполномоченного, МИД и Минобороны удалось установить его местонахождение и произвести обмен. Сейчас сургутянин проходит лечение в госпитале, у него повреждена нога», — прокомментировала Стребкова.

По словам омбудсмена, сургутян вернули в числе 80 пленных. «Порядка 50 человек — жители Москвы и Московской области, остальные находятся в госпиталях ДНР и ЛНР, после реабилитации они вернутся в регионы проживания», — уточнила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о возвращении из плена 23 жителей Луганской народной республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить боевые действия на Донбассе.