Двух жителей Сургута вернули из украинского плена в Россию

Двух жителей Сургута (ХМАО), принимавших участие в специальной военной операции, вернули в Россию в рамках обмена пленными из Украины. Уполномоченный по правам человека ХМАО Наталья Стребкова сообщила корреспонденту URA.RU, что один из них проходит лечение в госпитале.
«В ходе последних обменов в Россию удалось вернуть двух военнопленных, оба — жители Сургута. Мать одного из них в сентябре обратилась в аппарат омбудсмена и попросила найти сына, воевавшего в зоне СВО. Благодаря взаимодействию управления международных отношений аппарата федерального уполномоченного, МИД и Минобороны удалось установить его местонахождение и произвести обмен. Сейчас сургутянин проходит лечение в госпитале, у него повреждена нога», — прокомментировала Стребкова.
По словам омбудсмена, сургутян вернули в числе 80 пленных. «Порядка 50 человек — жители Москвы и Московской области, остальные находятся в госпиталях ДНР и ЛНР, после реабилитации они вернутся в регионы проживания», — уточнила Стребкова.
Ранее URA.RU писало о возвращении из плена 23 жителей Луганской народной республики. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что начал СВО, чтобы остановить боевые действия на Донбассе.
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