Из украинского плена вернулись 23 российских военных

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Через несколько часов бывшие пленные смогут обнять своих родных, заявил глава ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнопленные из ЛНР были освобождены из украинского плена. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он также добавил, что эти военнослужащие через многое прошли, а именно через моральное унижение, физическое насилие и избиения.

По словам врио главы ЛНР, всем будет оказана медицинская помощь. Также он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на содержание военнопленных на украинской территории.

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Российские военнопленные из ЛНР были освобождены из украинского плена. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. «Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он также добавил, что эти военнослужащие через многое прошли, а именно через моральное унижение, физическое насилие и избиения. По словам врио главы ЛНР, всем будет оказана медицинская помощь. Также он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на содержание военнопленных на украинской территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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