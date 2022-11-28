Из украинского плена вернулись 23 российских военных

28 ноября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Через несколько часов бывшие пленные смогут обнять своих родных, заявил глава ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнопленные из ЛНР были освобождены из украинского плена. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. «Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он также добавил, что эти военнослужащие через многое прошли, а именно через моральное унижение, физическое насилие и избиения. По словам врио главы ЛНР, всем будет оказана медицинская помощь. Также он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на содержание военнопленных на украинской территории.

Российские военнопленные из ЛНР были освобождены из украинского плена. Об этом сообщил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. «Из украинского плена освобождены и возвращаются домой 23 защитника Луганщины! Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», — написал Пасечник в своем telegram-канале. Он также добавил, что эти военнослужащие через многое прошли, а именно через моральное унижение, физическое насилие и избиения. По словам врио главы ЛНР, всем будет оказана медицинская помощь. Также он призвал Международный комитет Красного Креста обратить внимание на содержание военнопленных на украинской территории.