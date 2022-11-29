В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

Песков: Россия пойдет на переговоры, если Киев выслушает требования Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Со стороны Украины важна готовность выслушать требования РФ. которые хорошо известны, сказал Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия пойдет на переговоры с Украиной, в случае готовности Киева обсуждать российские требования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это должна быть политическая воля, это готовность обсуждать требования России, которые хорошо известны», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.

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Россия пойдет на переговоры с Украиной, в случае готовности Киева обсуждать российские требования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Это должна быть политическая воля, это готовность обсуждать требования России, которые хорошо известны», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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