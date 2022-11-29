В Кремле назвали условие для переговоров с Украиной

Со стороны Украины важна готовность выслушать требования РФ. которые хорошо известны, сказал Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия пойдет на переговоры с Украиной, в случае готовности Киева обсуждать российские требования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Это должна быть политическая воля, это готовность обсуждать требования России, которые хорошо известны», — сказал представитель Кремля. Его слова приводит корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева.