В ЯНАО проверяют информацию о минировании аэропорта Салехарда

Силовикам поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спецслужбы и кинологи выехали в аэропорт Салехарда (ЯНАО) из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал-Медиа»

«Появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в транспортной полиции не удалось. На звонки агентства там не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое заминировали дом правосудия. Анонимный звонок поступил пожарным.

Обновлено в 14:54

«Все работает в штатном режиме», — сообщили агентству в аэропорту Салехарда.