В ЯНАО проверяют информацию о минировании аэропорта Салехарда

Силовикам поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта
Спецслужбы и кинологи выехали в аэропорт Салехарда (ЯНАО) из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал-Медиа»
«Появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи», — говорится в сообщении.
Получить оперативный комментарий в транспортной полиции не удалось. На звонки агентства там не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое заминировали дом правосудия. Анонимный звонок поступил пожарным.
Обновлено в 14:54
«Все работает в штатном режиме», — сообщили агентству в аэропорту Салехарда.
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