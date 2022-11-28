28 ноября 2022

В ЯНАО проверяют информацию о минировании аэропорта Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард, парковка
Силовикам поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта Фото:

Спецслужбы и кинологи выехали в аэропорт Салехарда (ЯНАО) из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал-Медиа»

«Появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в транспортной полиции не удалось. На звонки агентства там не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое заминировали дом правосудия. Анонимный звонок поступил пожарным.

Обновлено в 14:54

«Все работает в штатном режиме», — сообщили агентству в аэропорту Салехарда.

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Спецслужбы и кинологи выехали в аэропорт Салехарда (ЯНАО) из-за анонимного сообщения о минировании здания. Об этом сообщается в telegram-канале «Ямал-Медиа» «Появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. На месте работают спецслужбы, в том числе кинологи», — говорится в сообщении. Получить оперативный комментарий в транспортной полиции не удалось. На звонки агентства там не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое заминировали дом правосудия. Анонимный звонок поступил пожарным. Обновлено в 14:54 «Все работает в штатном режиме», — сообщили агентству в аэропорту Салехарда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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