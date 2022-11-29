Свердловская прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей-хоккеистов

Прокуратура проверит, действительно ли дети отравились во время поездки в Нижний Тагил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура проводит проверку из-за сообщений о массовом отравлении детей из хоккейного клуба СКА «Юность», которые выезжали в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по публикации об ухудшении состояния здоровья 12-летних воспитанников спортивной школы», — сообщили в пресс-службе. Из-за отравления детей в ведомство никто не обращался, однако родственники сообщили о тошноте и рвоте детей в СМИ. Если данные подтвердятся, спортивную школу ждет ревизия.

Информация об отравлении детей появилась днем 29 ноября. По данным очевидцев, около 18 детей, выезжавших в Нижний Тагил, обнаружили у себя признаки отравления. По данным источников, доставлять в больницу подростков не пришлось.