Свердловская прокуратура начала проверку из-за массового отравления детей-хоккеистов

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Открытый форум прокуратуры Курганской области, командирские часы, руки
Прокуратура проверит, действительно ли дети отравились во время поездки в Нижний Тагил Фото:

Прокуратура проводит проверку из-за сообщений о массовом отравлении детей из хоккейного клуба СКА «Юность», которые выезжали в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по публикации об ухудшении состояния здоровья 12-летних воспитанников спортивной школы», — сообщили в пресс-службе. Из-за отравления детей в ведомство никто не обращался, однако родственники сообщили о тошноте и рвоте детей в СМИ. Если данные подтвердятся, спортивную школу ждет ревизия.

Информация об отравлении детей появилась днем 29 ноября. По данным очевидцев, около 18 детей, выезжавших в Нижний Тагил, обнаружили у себя признаки отравления. По данным источников, доставлять в больницу подростков не пришлось.

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Прокуратура проводит проверку из-за сообщений о массовом отравлении детей из хоккейного клуба СКА «Юность», которые выезжали в Нижний Тагил. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по публикации об ухудшении состояния здоровья 12-летних воспитанников спортивной школы», — сообщили в пресс-службе. Из-за отравления детей в ведомство никто не обращался, однако родственники сообщили о тошноте и рвоте детей в СМИ. Если данные подтвердятся, спортивную школу ждет ревизия. Информация об отравлении детей появилась днем 29 ноября. По данным очевидцев, около 18 детей, выезжавших в Нижний Тагил, обнаружили у себя признаки отравления. По данным источников, доставлять в больницу подростков не пришлось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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