На челябинском кладбище нашли ноги женщины

Погибшую разыскивали с середины ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На Успенском кладбище в Челябинске нашли части тела женщины. Страшную находку сделал смотритель, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Смотритель кладбища, совершая обход, 28 ноября обнаружил человеческие ноги. После этого он вызвал полицию. Предварительно, конечности принадлежат женщине. По одной из версий, это части тела пропавшей пенсионерки 1955 года рождения», — пояснил URA.RU инсайдер.

По его словам, 67-летняя женщина ушла из дома в середине ноября и не вернулась. Не исключено, что она пришла на могилу мужа, похороненного на Успенском кладбище, и умерла по какой-либо причине. Затем тело растащили бродячие животные. В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU.