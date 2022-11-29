Глава Конституционного суда отказался возвращать смертную казнь

29 ноября 2022 в 16:44 Размер текста - 17 +

Происходящие политические события не означают, что в России необходимо вводить смертную казнь, заявил глава КС Зорькин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС На фоне напряженного времени и выхода России из состава Совета Европы, возвращать в России смертную казнь не планируется. Об этом сообщил глава Конституционного суда Валерий Зорькин. «Наряженное историческое время не является поводом к возврату в России смертной казни», — заявил Зорькин. Трансляция выступления главы Конституционного суда велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что выход России из состава стран входящих в Совет Европы также не является для этого веской причиной. Ранее в Кремле подтвердили, что дискуссия по поводу введения смертной казни в России сейчас отсутствует. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отдельных случаях имеется возможность обойти мораторий на применение смертной казни в России, передает RT. Сенатор Андрей Клишас опроверг возможность возврата такой меры наказания, так как это противоречит действующей Конституции, сообщает телеканал 360.

На фоне напряженного времени и выхода России из состава Совета Европы, возвращать в России смертную казнь не планируется. Об этом сообщил глава Конституционного суда Валерий Зорькин. «Наряженное историческое время не является поводом к возврату в России смертной казни», — заявил Зорькин. Трансляция выступления главы Конституционного суда велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что выход России из состава стран входящих в Совет Европы также не является для этого веской причиной. Ранее в Кремле подтвердили, что дискуссия по поводу введения смертной казни в России сейчас отсутствует. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отдельных случаях имеется возможность обойти мораторий на применение смертной казни в России, передает RT. Сенатор Андрей Клишас опроверг возможность возврата такой меры наказания, так как это противоречит действующей Конституции, сообщает телеканал 360.