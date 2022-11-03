В Кремле не ведут разговоров о возвращении смертной казни

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в Кремле не было разговоров о возвращении смертной казни Фото:

Российское правительство не обсуждало возвращение смертной казни в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Нет. Дискуссии [в Кремле по поводу того, чтобы вернуть смертную казнь] в настоящий момент не ведется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думает Кремль о заявлениях зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возвращения в России смертной казни. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Медведев намекнул на возвращение смертной казни в РФ. По его мнению, в случае необходимости мораторий на смертную казнь можно преодолеть, передает RT.

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Российское правительство не обсуждало возвращение смертной казни в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Дискуссии [в Кремле по поводу того, чтобы вернуть смертную казнь] в настоящий момент не ведется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думает Кремль о заявлениях зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возвращения в России смертной казни. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Медведев намекнул на возвращение смертной казни в РФ. По его мнению, в случае необходимости мораторий на смертную казнь можно преодолеть, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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