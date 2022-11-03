В Кремле не ведут разговоров о возвращении смертной казни

03 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что в Кремле не было разговоров о возвращении смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское правительство не обсуждало возвращение смертной казни в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Дискуссии [в Кремле по поводу того, чтобы вернуть смертную казнь] в настоящий момент не ведется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думает Кремль о заявлениях зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возвращения в России смертной казни. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Медведев намекнул на возвращение смертной казни в РФ. По его мнению, в случае необходимости мораторий на смертную казнь можно преодолеть, передает RT.

Российское правительство не обсуждало возвращение смертной казни в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Нет. Дискуссии [в Кремле по поводу того, чтобы вернуть смертную казнь] в настоящий момент не ведется», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думает Кремль о заявлениях зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возвращения в России смертной казни. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Медведев намекнул на возвращение смертной казни в РФ. По его мнению, в случае необходимости мораторий на смертную казнь можно преодолеть, передает RT.