В Нижнем Тагиле автобус влетел во встречные автомобили

Силовики выясняют информацию о пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажирский автобус в Нижнем Тагиле выехал на встречную полосу и врезался в другие автомобили, в результате чего умер, как минимум, один человек. Информацию URA.RU подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что один человек погиб, силовики выясняют число пострадавших.

На место приехали спасательные службы, врачи и экипажи ГИБДД. В аварию попали автобус и еще несколько легковых автомобилей. На улице, где произошел инцидент, движение еще не открыли. Данные о виновных в ДТП еще выясняются, силовики проверяют, нет ли новых жертв среди пассажиров.