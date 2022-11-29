В Нижнем Тагиле автобус влетел во встречные автомобили

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, гибдд, дорожная инспекция, дпс
Силовики выясняют информацию о пострадавших Фото:

Пассажирский автобус в Нижнем Тагиле выехал на встречную полосу и врезался в другие автомобили, в результате чего умер, как минимум, один человек. Информацию URA.RU подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что один человек погиб, силовики выясняют число пострадавших.

На место приехали спасательные службы, врачи и экипажи ГИБДД. В аварию попали автобус и еще несколько легковых автомобилей. На улице, где произошел инцидент, движение еще не открыли. Данные о виновных в ДТП еще выясняются, силовики проверяют, нет ли новых жертв среди пассажиров.

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Пассажирский автобус в Нижнем Тагиле выехал на встречную полосу и врезался в другие автомобили, в результате чего умер, как минимум, один человек. Информацию URA.RU подтвердили в УГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, причиной аварии стал выезд на встречную полосу», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что один человек погиб, силовики выясняют число пострадавших. На место приехали спасательные службы, врачи и экипажи ГИБДД. В аварию попали автобус и еще несколько легковых автомобилей. На улице, где произошел инцидент, движение еще не открыли. Данные о виновных в ДТП еще выясняются, силовики проверяют, нет ли новых жертв среди пассажиров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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