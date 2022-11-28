Бизнесмен из ХМАО рассказал, что чаще всего покупают добровольцы на СВО

Бизнесмен из ХМАО рассказал, что добровольцы на СВО закупают теплые вещи и системы приготовления еды

Теплые вещи находятся на первом месте по популярности покупок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы из ХМАО, которые закупают часть снаряжения на свои деньги, приобретают теплые вещи, тактические перчатки и системы приготовления еды. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сургутском магазине «Сплав».

«Чаще всего берут теплую одежду: носки, перчатки, термобелье и шапки. Спальники у нас туристических расцветок, поэтому нет такого ажиотажа. Вообще, можно сказать, что проблем с недостатком снаряжения уже нет. Многие позиции появились», — отмечает владелец магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов. Также в магазине добавляют, что популярностью пользуются и системы приготовления еды: походная посуда, горелки и баллоны к ним.

По словам продавца в магазине, на втором месте по популярности — тактические перчатки, так как зимние слишком толстые. Из-за этого сложнее манипулировать оружием.

Ранее URA.RU рассказывало, из-за чего появился дефицит военной экипировки. По словам Марата Шайхутдинова, многие компании были не готовы к частичной мобилизации и соответственно к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам президента РФ Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.