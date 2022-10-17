В ХМАО директор магазина амуниции раскрыл причины дефицита экипировки для мобилизованных

Директор магазина амуниции из ХМАО: заводы по производству снаряжения были не готовы к мобилизации

18 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Самый большой дефицит — носки и перчатки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дефицит появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации, соответственно к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Такое мнение высказал URA.RU директор магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов. «Никто не ожидал такую ситуацию, и производственные мощности компаний по пошиву были переориентированы на отшив летней одежды. Это большой производственный процесс: была закуплена фурнитура, определенные ткани. На складе были достаточные, по словам экспертов, остатки теплых вещей, в частности перчаток и носков», — отмечает директор магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов. По словам главы магазина «Сплав», самый большой дефицит наблюдается на перчатки, носки и рюкзаки. Сейчас многие компании ищут альтернативные источники поставок. «Мы сейчас ищем замену поставщика продукции туристической направленности: газовые горелки, перчатки и носки. Горелки в России никто не производит, все идет из Китая. Носки шьют в России, но все более или менее крупные компании, в которые мы звонили, заняты на гособоронзаказе», — рассказывает Марат Шайхутдинов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после начала мобилизации подскочили цены на ряд лекарств и медицинских изделий, которые призывники берут в свои аптечки. Предотвращением повышения цен на медицинские изделия сейчас активно занимается Федеральная антимонопольная служба региона.

Дефицит появился из-за того, что многие компании были не готовы к частичной мобилизации, соответственно к резкому скачку спроса на военную и тактическую одежду. Такое мнение высказал URA.RU директор магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов. «Никто не ожидал такую ситуацию, и производственные мощности компаний по пошиву были переориентированы на отшив летней одежды. Это большой производственный процесс: была закуплена фурнитура, определенные ткани. На складе были достаточные, по словам экспертов, остатки теплых вещей, в частности перчаток и носков», — отмечает директор магазина «Сплав» в Сургуте Марат Шайхутдинов. По словам главы магазина «Сплав», самый большой дефицит наблюдается на перчатки, носки и рюкзаки. Сейчас многие компании ищут альтернативные источники поставок. «Мы сейчас ищем замену поставщика продукции туристической направленности: газовые горелки, перчатки и носки. Горелки в России никто не производит, все идет из Китая. Носки шьют в России, но все более или менее крупные компании, в которые мы звонили, заняты на гособоронзаказе», — рассказывает Марат Шайхутдинов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО после начала мобилизации подскочили цены на ряд лекарств и медицинских изделий, которые призывники берут в свои аптечки. Предотвращением повышения цен на медицинские изделия сейчас активно занимается Федеральная антимонопольная служба региона.