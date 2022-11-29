Пермский людоед, вышедший из колонии, ищет работу

Пермский людоед занят поиском работы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермяк Михаил Малышев приступил к поиску работы после выхода из колонии. После 23 лет заключения пермяк вышел на свободу. Об этом со ссылкой на знакомого пермского людоеда сообщает «Московский комсомолец».

«Подробностей не скажу, чтобы не поднимать еще больше шумиху, но знаю, что ходит по знакомым, готов к работе. Вроде в службе занятости ему не помогли. Народ паникует, так как не знает, что от него ждать», — рассказала изданию одна из жительниц Закамска.

Следствием и судом установлено, что Малышев убивал и расчленял тела женщин, а после готовил себе из них еду. Останки убитых он выбрасывал неподалеку от берега Камы. Будучи в колонии, преступник заявлял, что боится выходить на свободу, потому что опасается, что не сможет сдержаться и снова кого-нибудь убьет. После того, как Малышев вернулся в родной дом, соседи пытались собирать подписи, чтобы людоеда переселили. Между тем, по данным источника URA.RU, Малышев может путешествовать по России.