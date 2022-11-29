Депутат Госдумы, уехавший на Украину, развеял миф о нехватке оружия у ВСУ

29 ноября 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

У Украины не заметно нехватки оружия, заявил Милонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия, вопреки разговорам, не испытывает дефицита западного оружия. Об сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Мы едем на позиции, и могу сказать, что оружия у Украины полно. Мы его, конечно, уничтожаем, но его там много», — цитирует Милонова Пятый канал. Он добавил, что все это оружие является западным и отверг разговоры о том, что украинские власти активно продают оружие. При таком развитии событий Украина не выдержит в долгую противостояние с Россией. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение в конфликте. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО, передает RT. Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии французских систем залпового огня, сообщает телеканал 360.

Украинская армия, вопреки разговорам, не испытывает дефицита западного оружия. Об сообщил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. «Мы едем на позиции, и могу сказать, что оружия у Украины полно. Мы его, конечно, уничтожаем, но его там много», — цитирует Милонова Пятый канал. Он добавил, что все это оружие является западным и отверг разговоры о том, что украинские власти активно продают оружие. При таком развитии событий Украина не выдержит в долгую противостояние с Россией. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил западные страны от отказа от поставок оружия Украине, так как в таком случае Киев обречен на поражение в конфликте. Австрийский эксперт Герхард Манготт сообщил о том, что Украина столкнулась с дефицитом ракет ПВО, передает RT. Тем временем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о прибытии французских систем залпового огня, сообщает телеканал 360.