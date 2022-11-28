Кулеба пожаловался на отказы стран НАТО делиться оружием с Киевом

Глава МИД Украины Кулеба потребовал от стран НАТО срочно начать производство оружия для ВСУ

29 ноября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Кулеба приказал странам НАТО начать производить оружие для Украины уже сегодня Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев предупредил западные страны, что если они не продолжат инвестировать в Украину, страна не выйдет победителем из российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Страны НАТО должны начать производство [оружия для Украины] уже сегодня. Если этого не произойдет, мы не сможем победить — вот так просто», — указал украинский представитель в разговоре с Politico . «Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», — раздосадовался он. «В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии», — заключил министр. Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер говорил о том, что если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. По его словам, Запад недооценил возможности Москвы.

Киев предупредил западные страны, что если они не продолжат инвестировать в Украину, страна не выйдет победителем из российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Страны НАТО должны начать производство [оружия для Украины] уже сегодня. Если этого не произойдет, мы не сможем победить — вот так просто», — указал украинский представитель в разговоре с Politico. «Мы также должны признать один факт: в мире есть страны, которые имеют то, что нужно Украине, но не собираются продавать это в достаточном количестве по политическим причинам», — раздосадовался он. «В последний раз, когда я присутствовал на министерской встрече НАТО, я произнес три слова: оружие, оружие и еще раз оружие. На этот раз, пока эта просьба остается абсолютно острой, я уточню ее, сказав, что нам нужны ПВО, танки и производственные линии», — заключил министр. Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер говорил о том, что если Запад не окажет соответствующую поддержку Украине, то страна через несколько недель может погрузиться в полную темноту. По его словам, Запад недооценил возможности Москвы.