29 ноября 2022
28 ноября 2022

Тюменским вахтовикам за работу в Норильске заплатят 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спил веток. Курган, электрики, электричество, суэнко, электроэнергия
Электрикам из Тюмени организация оплатит проезд до Норильска Фото:

Тюменским электрикам за вахту в Норильске (Красноярский край) готовы заплатить 250 тысяч рублей. Проезд до рабочего места оплачивается за счет организации. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.

«Вакансия: электрик. Работа вахтовым методом в Норильске. Обязанности: электропрогрев бетона, заполнение температурных листов, подключение бытового городка и оборудования. Зарплата до 250 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении.

Основными требованиями к кандидату являются опыт работы до трех лет на аналогичной должности и готовность к вахтам. Работодатель гарантирует оплатить проживание, проезд и питание, а также предоставить бесплатную униформу. В вакансии указано, что минимальный размер вахты составляет 60 смен.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. За вахту работникам заплатят до полумиллиона рублей.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

Тюменским электрикам за вахту в Норильске (Красноярский край) готовы заплатить 250 тысяч рублей. Проезд до рабочего места оплачивается за счет организации. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: электрик. Работа вахтовым методом в Норильске. Обязанности: электропрогрев бетона, заполнение температурных листов, подключение бытового городка и оборудования. Зарплата до 250 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении. Основными требованиями к кандидату являются опыт работы до трех лет на аналогичной должности и готовность к вахтам. Работодатель гарантирует оплатить проживание, проезд и питание, а также предоставить бесплатную униформу. В вакансии указано, что минимальный размер вахты составляет 60 смен. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. За вахту работникам заплатят до полумиллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...