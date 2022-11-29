Тюменским вахтовикам за работу в Норильске заплатят 250 тысяч рублей

30 ноября 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Электрикам из Тюмени организация оплатит проезд до Норильска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменским электрикам за вахту в Норильске (Красноярский край) готовы заплатить 250 тысяч рублей. Проезд до рабочего места оплачивается за счет организации. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: электрик. Работа вахтовым методом в Норильске. Обязанности: электропрогрев бетона, заполнение температурных листов, подключение бытового городка и оборудования. Зарплата до 250 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении. Основными требованиями к кандидату являются опыт работы до трех лет на аналогичной должности и готовность к вахтам. Работодатель гарантирует оплатить проживание, проезд и питание, а также предоставить бесплатную униформу. В вакансии указано, что минимальный размер вахты составляет 60 смен. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. За вахту работникам заплатят до полумиллиона рублей.

Тюменским электрикам за вахту в Норильске (Красноярский край) готовы заплатить 250 тысяч рублей. Проезд до рабочего места оплачивается за счет организации. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru. «Вакансия: электрик. Работа вахтовым методом в Норильске. Обязанности: электропрогрев бетона, заполнение температурных листов, подключение бытового городка и оборудования. Зарплата до 250 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении. Основными требованиями к кандидату являются опыт работы до трех лет на аналогичной должности и готовность к вахтам. Работодатель гарантирует оплатить проживание, проезд и питание, а также предоставить бесплатную униформу. В вакансии указано, что минимальный размер вахты составляет 60 смен. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. За вахту работникам заплатят до полумиллиона рублей.