Тюменским вахтовикам за работу в Норильске заплатят 250 тысяч рублей

Тюменским электрикам за вахту в Норильске (Красноярский край) готовы заплатить 250 тысяч рублей. Проезд до рабочего места оплачивается за счет организации. Соответствующая вакансия опубликована на площадке по поиску работы hh.ru.
«Вакансия: электрик. Работа вахтовым методом в Норильске. Обязанности: электропрогрев бетона, заполнение температурных листов, подключение бытового городка и оборудования. Зарплата до 250 тысяч рублей на руки», — указано в объявлении.
Основными требованиями к кандидату являются опыт работы до трех лет на аналогичной должности и готовность к вахтам. Работодатель гарантирует оплатить проживание, проезд и питание, а также предоставить бесплатную униформу. В вакансии указано, что минимальный размер вахты составляет 60 смен.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. За вахту работникам заплатят до полумиллиона рублей.
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