Врачи назвали возраст самой юной тюменки, сделавшей аборт
Чаще всего аборт делают по медицинским показаниям
В Тюменской области возраст самой юной девочки, сделавшей аборт в этом году, — 14 лет, самой взрослой — 49 лет. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность, — 14 лет. Самой старшей пациентке — 49 лет», — сообщили в департаменте.
Там же добавили, что чаще всего женщины делают аборт по медицинским показаниям. Но так как с пациентками работают психологи, допустили, что иногда имеют место «душевные конфликты».
