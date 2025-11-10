Врачи назвали возраст самой юной тюменки, сделавшей аборт

Чаще всего аборт делают по медицинским показаниям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области возраст самой юной девочки, сделавшей аборт в этом году, — 14 лет, самой взрослой — 49 лет. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«Самой младшей девочке-подростку, прервавшей беременность, — 14 лет. Самой старшей пациентке — 49 лет», — сообщили в департаменте.

Там же добавили, что чаще всего женщины делают аборт по медицинским показаниям. Но так как с пациентками работают психологи, допустили, что иногда имеют место «душевные конфликты».

