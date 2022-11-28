В ХМАО ищут сварщиков на вахту под Тюмень с зарплатой в сотни тысяч

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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, сварка, сварщик, рабочий, цех, проивзодство, уральский завод многогранных опор
Тюменский работодатель обещает платить югорским сварщикам полмиллиона рублей за вахту Фото:

В Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Согласно условиям вакансии, размещенной на «Авито», работодатель готов платить до 588 тысяч рублей в зависимости от длительности вахты.

«Для работы вахтовым методом на месторождении в Уватском районе Тюменской области требуется электросварщик ручной сварки. Обязанности: сварка технологических трубопроводов под рентген либо сварка мостов. Зарплата от 144 до 588 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении.

Межвахта оплачивается и входит в указанную сумму. Соискатель должен работать по специальности не менее трех лет, иметь соответствующий опыт и квалификацию. Желательно действующее удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков, но работодатель готов рассмотреть вариант и без него. Спецодежду и инструмент обещают выдать на месте, проезд и проживание — за счет организации.

Ранее URA.RU писало о компании, которая ищет дорожников для работы в Донбассе и Нижневартовске. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.

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В Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Согласно условиям вакансии, размещенной на «Авито», работодатель готов платить до 588 тысяч рублей в зависимости от длительности вахты. «Для работы вахтовым методом на месторождении в Уватском районе Тюменской области требуется электросварщик ручной сварки. Обязанности: сварка технологических трубопроводов под рентген либо сварка мостов. Зарплата от 144 до 588 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении. Межвахта оплачивается и входит в указанную сумму. Соискатель должен работать по специальности не менее трех лет, иметь соответствующий опыт и квалификацию. Желательно действующее удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков, но работодатель готов рассмотреть вариант и без него. Спецодежду и инструмент обещают выдать на месте, проезд и проживание — за счет организации. Ранее URA.RU писало о компании, которая ищет дорожников для работы в Донбассе и Нижневартовске. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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