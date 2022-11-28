В ХМАО ищут сварщиков на вахту под Тюмень с зарплатой в сотни тысяч

28 ноября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Тюменский работодатель обещает платить югорским сварщикам полмиллиона рублей за вахту Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Согласно условиям вакансии, размещенной на «Авито», работодатель готов платить до 588 тысяч рублей в зависимости от длительности вахты. «Для работы вахтовым методом на месторождении в Уватском районе Тюменской области требуется электросварщик ручной сварки. Обязанности: сварка технологических трубопроводов под рентген либо сварка мостов. Зарплата от 144 до 588 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении. Межвахта оплачивается и входит в указанную сумму. Соискатель должен работать по специальности не менее трех лет, иметь соответствующий опыт и квалификацию. Желательно действующее удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков, но работодатель готов рассмотреть вариант и без него. Спецодежду и инструмент обещают выдать на месте, проезд и проживание — за счет организации. Ранее URA.RU писало о компании, которая ищет дорожников для работы в Донбассе и Нижневартовске. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.

В Салыме (ХМАО) ищут электросварщиков для работы в Тюменской области. Согласно условиям вакансии, размещенной на «Авито», работодатель готов платить до 588 тысяч рублей в зависимости от длительности вахты. «Для работы вахтовым методом на месторождении в Уватском районе Тюменской области требуется электросварщик ручной сварки. Обязанности: сварка технологических трубопроводов под рентген либо сварка мостов. Зарплата от 144 до 588 тысяч рублей за вахту», — указано в объявлении. Межвахта оплачивается и входит в указанную сумму. Соискатель должен работать по специальности не менее трех лет, иметь соответствующий опыт и квалификацию. Желательно действующее удостоверение Национальной ассоциации контроля сварщиков, но работодатель готов рассмотреть вариант и без него. Спецодежду и инструмент обещают выдать на месте, проезд и проживание — за счет организации. Ранее URA.RU писало о компании, которая ищет дорожников для работы в Донбассе и Нижневартовске. Согласно объявлению, размещенному на сайте «Авито», дорожникам готовы платить от 90 до 180 тысяч рублей.