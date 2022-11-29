В ЯНАО обладатели знака ГТО смогут меньше платить за спортивные занятия

В Лабытнанги значкисты ГТО получат 50% скидку для занятий спортом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) значкисты ГТО смогут меньше платить за посещение тренажерных залов. Об этом сообщила глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Земляки, у вас есть знак ГТО? Теперь его обладатели могут заниматься с 50% скидкой в учреждениях спорта: «Авангард» и «Полярный», «Северный характер» и «Арктика», — написала Марина Трескова в соцсети.

Льгота распространяется на занятия плаванием, прокат коньков и лыж, и фитнес-тренировки. Трескова отметила, что спортивное тестирование продолжается, сдать на знак ГТО могут все желающие.

Ранее URA.RU рассказало, что Трескова приняла участие в сдаче норм ГТО. Сдавал нормативы комплекса и мэр Салехарда Алексей Титовский.