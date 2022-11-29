29 ноября 2022
28 ноября 2022

В ЯНАО обладатели знака ГТО смогут меньше платить за спортивные занятия

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Курганской области. Курган, гто, золотой значок гто
В Лабытнанги значкисты ГТО получат 50% скидку для занятий спортом Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) значкисты ГТО смогут меньше платить за посещение тренажерных залов. Об этом сообщила глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Земляки, у вас есть знак ГТО? Теперь его обладатели могут заниматься с 50% скидкой в учреждениях спорта: «Авангард» и «Полярный», «Северный характер» и «Арктика», — написала Марина Трескова в соцсети.

Льгота распространяется на занятия плаванием, прокат коньков и лыж, и фитнес-тренировки. Трескова отметила, что спортивное тестирование продолжается, сдать на знак ГТО могут все желающие.

Ранее URA.RU рассказало, что Трескова приняла участие в сдаче норм ГТО. Сдавал нормативы комплекса и мэр Салехарда Алексей Титовский.

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В Лабытнанги (ЯНАО) значкисты ГТО смогут меньше платить за посещение тренажерных залов. Об этом сообщила глава администрации города Марина Трескова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Земляки, у вас есть знак ГТО? Теперь его обладатели могут заниматься с 50% скидкой в учреждениях спорта: «Авангард» и «Полярный», «Северный характер» и «Арктика», — написала Марина Трескова в соцсети. Льгота распространяется на занятия плаванием, прокат коньков и лыж, и фитнес-тренировки. Трескова отметила, что спортивное тестирование продолжается, сдать на знак ГТО могут все желающие. Ранее URA.RU рассказало, что Трескова приняла участие в сдаче норм ГТО. Сдавал нормативы комплекса и мэр Салехарда Алексей Титовский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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