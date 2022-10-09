09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Мэр из ЯНАО хочет получить знак ГТО. Фото

Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова сдает нормативы комплекса ГТО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание у губернатора Курганской области. Курган, гто, золотой значок гто
Мэр Лабытнанги Марина Трескова приняла участие в сдаче нормативов ГТО Фото:

Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова собирается получить знак физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В этом году лабытнангцы как никогда активны в стремлении получить заветный значок физкультурника. Вместе с командой администрации города сдаю нормативы ГТО и я», — написала Трескова в соцсети.

В Лабытнанги уже более 900 человек сдали нормативы комплекса. Половина из них стали обладателями золотого знака отличия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе прошел экстремальный забег «Северный характер». Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.

Сдача норм ГТО в Лабытнанги
Фото:
Марина Трескова выполняет упражнение
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова собирается получить знак физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В этом году лабытнангцы как никогда активны в стремлении получить заветный значок физкультурника. Вместе с командой администрации города сдаю нормативы ГТО и я», — написала Трескова в соцсети. В Лабытнанги уже более 900 человек сдали нормативы комплекса. Половина из них стали обладателями золотого знака отличия. Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе прошел экстремальный забег «Северный характер». Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...