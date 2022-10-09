Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова собирается получить знак физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В этом году лабытнангцы как никогда активны в стремлении получить заветный значок физкультурника. Вместе с командой администрации города сдаю нормативы ГТО и я», — написала Трескова в соцсети. В Лабытнанги уже более 900 человек сдали нормативы комплекса. Половина из них стали обладателями золотого знака отличия. Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе прошел экстремальный забег «Северный характер». Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.