Мэр Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова сдает нормативы комплекса ГТО

Мэр Лабытнанги Марина Трескова приняла участие в сдаче нормативов ГТО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава администрации Лабытнанги (ЯНАО) Марина Трескова собирается получить знак физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В этом году лабытнангцы как никогда активны в стремлении получить заветный значок физкультурника. Вместе с командой администрации города сдаю нормативы ГТО и я», — написала Трескова в соцсети.

В Лабытнанги уже более 900 человек сдали нормативы комплекса. Половина из них стали обладателями золотого знака отличия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Харпе прошел экстремальный забег «Северный характер». Спортсмены преодолели дистанцию в 11,5 километров по пересеченной местности.

Сдача норм ГТО в Лабытнанги Фото: telegram-канал Марины Тресковой