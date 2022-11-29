29 ноября 2022

ФСБ выявила коррупцию в больнице Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Взятки высокопоставленный медик получал в 2021 и 2022 году Фото:

Бизнесмен и главный инженер больницы в Челябинске стали фигурантами уголовного дела о взятках и мошенничестве. Преступление выявили сотрудник УФСБ по Челябинской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По версии следствия, главный инженер в течение 2021—2022 годов получил взятку в сумме более 2,3 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен тому завышали объемы по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что фигурантам, в соответствии со степенью участия, инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Бизнесмен и главный инженер больницы в Челябинске стали фигурантами уголовного дела о взятках и мошенничестве. Преступление выявили сотрудник УФСБ по Челябинской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления СКР. «По версии следствия, главный инженер в течение 2021—2022 годов получил взятку в сумме более 2,3 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен тому завышали объемы по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что фигурантам, в соответствии со степенью участия, инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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