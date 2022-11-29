ФСБ выявила коррупцию в больнице Челябинска

Взятки высокопоставленный медик получал в 2021 и 2022 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бизнесмен и главный инженер больницы в Челябинске стали фигурантами уголовного дела о взятках и мошенничестве. Преступление выявили сотрудник УФСБ по Челябинской области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

«По версии следствия, главный инженер в течение 2021—2022 годов получил взятку в сумме более 2,3 млн рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен тому завышали объемы по утилизации и вывозу жидких отходов лечебного учреждения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также уточнили, что фигурантам, в соответствии со степенью участия, инкриминируют ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.