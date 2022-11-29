29 ноября 2022

Моор отчитался о восстановлении стратегического предприятия после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
АНПЗ восстановил объемы производства после крупного пожара Фото:

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) восстановил объемы производства после крупного пожара, произошедшего в январе. Об этом в своем telagram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменский НПЗ вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов и восстановил полную линейку выпускаемой продукции. В самом начале года на заводе произошел пожар. Вышла из строя установка замедленного коксования. Она является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти», — написал Моор.

По словам губернатора, на заводе приложили все усилия, чтобы устранить последствия ЧП. «Бесперебойная работа такого крупного предприятия — это гарантированные отчисления в областной бюджет», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что на АНПЗ произошло загорание фракционной колонны. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Погибших и пострадавших не было.

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Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) восстановил объемы производства после крупного пожара, произошедшего в январе. Об этом в своем telagram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Тюменский НПЗ вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов и восстановил полную линейку выпускаемой продукции. В самом начале года на заводе произошел пожар. Вышла из строя установка замедленного коксования. Она является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти», — написал Моор. По словам губернатора, на заводе приложили все усилия, чтобы устранить последствия ЧП. «Бесперебойная работа такого крупного предприятия — это гарантированные отчисления в областной бюджет», — добавил глава региона. Ранее URA.RU писало, что на АНПЗ произошло загорание фракционной колонны. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Погибших и пострадавших не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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