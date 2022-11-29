Моор отчитался о восстановлении стратегического предприятия после аварии

АНПЗ восстановил объемы производства после крупного пожара Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

Антипинский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) восстановил объемы производства после крупного пожара, произошедшего в январе. Об этом в своем telagram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Тюменский НПЗ вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов и восстановил полную линейку выпускаемой продукции. В самом начале года на заводе произошел пожар. Вышла из строя установка замедленного коксования. Она является частью технологического комплекса, обеспечивающего высокую глубину переработки нефти», — написал Моор.

По словам губернатора, на заводе приложили все усилия, чтобы устранить последствия ЧП. «Бесперебойная работа такого крупного предприятия — это гарантированные отчисления в областной бюджет», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что на АНПЗ произошло загорание фракционной колонны. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Погибших и пострадавших не было.