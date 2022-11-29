29 ноября 2022

Самолет Utair вернулся в аэропорт ЯНАО из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Борт вынужденно вернулся в аэропорт вылета Фото:

Самолет авиакомпании Utair, который выполнял рейс Сабетта — Утренний (ЯНАО) вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Командир воздушного судна доложил об отказе показаний скорости Тюменскому региональному центру. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. КВС Ан-24 доложил об отказе показаний скорости, принял решение об уходе на аэродром Сабетта. Рейс UTA9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел 29 ноября в 13:46. Борт успешно приземлился в 14:12. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair вынужденно приземлился из-за разгерметизации. Тогда борт, следующий из Внуково в Ухту, вернулся в Москву.

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Самолет авиакомпании Utair, который выполнял рейс Сабетта — Утренний (ЯНАО) вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Командир воздушного судна доложил об отказе показаний скорости Тюменскому региональному центру. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «Зона ответственности Тюменского РЦ ЕС ОрВД. КВС Ан-24 доложил об отказе показаний скорости, принял решение об уходе на аэродром Сабетта. Рейс UTA9722 Сабетта — Утренний. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в публикации. По данным канала, инцидент произошел 29 ноября в 13:46. Борт успешно приземлился в 14:12. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair вынужденно приземлился из-за разгерметизации. Тогда борт, следующий из Внуково в Ухту, вернулся в Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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