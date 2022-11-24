Самолет Utair вернулся на аэродром из-за разгерметизации

24 ноября 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Самолету Utair пришлось вернуться во Внуково из-за разгерметизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следующий из Внуково в Ухту, вернулся в Москву из-за разгерметизации. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «При выполнении полета „Боинга-735“ рейса авиакомпании Utair по маршруту Москва (Внуково) — Ухта после сигнала о разгерметизации принято решение о возврате на аэродром вылета», — пишет Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 23 ноября в 16.56 на рейсе UTA179. Капитан доложил о срабатывании индикации о разгерметизации и запросил снижение до высоты 3000 м, после чего самолет вернулся в аэропорт Внуково. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало, что самолет Utair не смог вылететь из Москвы в Ташкент 15 ноября. Причиной стал неуправляемый двигатель.

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, следующий из Внуково в Ухту, вернулся в Москву из-за разгерметизации. Об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «При выполнении полета „Боинга-735“ рейса авиакомпании Utair по маршруту Москва (Внуково) — Ухта после сигнала о разгерметизации принято решение о возврате на аэродром вылета», — пишет Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 23 ноября в 16.56 на рейсе UTA179. Капитан доложил о срабатывании индикации о разгерметизации и запросил снижение до высоты 3000 м, после чего самолет вернулся в аэропорт Внуково. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент, но на момент публикации ответа не получил. Ранее URA.RU писало, что самолет Utair не смог вылететь из Москвы в Ташкент 15 ноября. Причиной стал неуправляемый двигатель.