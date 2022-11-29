Двое человек пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9

30 ноября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

На пермской ТЭЦ произошел пожар Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Стало известно о двух пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9, расположенной, на ул. Промышленная в Перми. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Два человека пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. По данным МЧС, полыхает кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуировано больше 500 человек», — сообщает telegram-канал. На сайте регионального МЧС говорится, что площадь пожара составляет приблизительно 100 метров, погибших и пострадавших нет. Ведомство уточняет, что информация предварительная и подлежит уточнению.

Стало известно о двух пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9, расположенной, на ул. Промышленная в Перми. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Два человека пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. По данным МЧС, полыхает кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуировано больше 500 человек», — сообщает telegram-канал. На сайте регионального МЧС говорится, что площадь пожара составляет приблизительно 100 метров, погибших и пострадавших нет. Ведомство уточняет, что информация предварительная и подлежит уточнению.