29 ноября 2022

Двое человек пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, дым, транспорт, пожар, пути, жд, железная дорога
На пермской ТЭЦ произошел пожар Фото:

Стало известно о двух пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9, расположенной, на ул. Промышленная в Перми. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Два человека пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. По данным МЧС, полыхает кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуировано больше 500 человек», — сообщает telegram-канал.

На сайте регионального МЧС говорится, что площадь пожара составляет приблизительно 100 метров, погибших и пострадавших нет. Ведомство уточняет, что информация предварительная и подлежит уточнению.

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Стало известно о двух пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9, расположенной, на ул. Промышленная в Перми. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Два человека пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. По данным МЧС, полыхает кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуировано больше 500 человек», — сообщает telegram-канал. На сайте регионального МЧС говорится, что площадь пожара составляет приблизительно 100 метров, погибших и пострадавших нет. Ведомство уточняет, что информация предварительная и подлежит уточнению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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