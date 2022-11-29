Двое человек пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9

На пермской ТЭЦ произошел пожар
Стало известно о двух пострадавших во время пожара на ТЭЦ-9, расположенной, на ул. Промышленная в Перми. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Два человека пострадали во время пожара на пермской ТЭЦ-9 в Индустриальном районе. По данным МЧС, полыхает кровля котлово-турбинного цеха. С предприятия эвакуировано больше 500 человек», — сообщает telegram-канал.
На сайте регионального МЧС говорится, что площадь пожара составляет приблизительно 100 метров, погибших и пострадавших нет. Ведомство уточняет, что информация предварительная и подлежит уточнению.
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