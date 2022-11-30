Пермские дома, подключенные к сгоревшей ТЭЦ-9, переведут к ТЭЦ-6

В Перми дома, которые отапливала ТЭЦ-9, где произошел пожар, будут подключены к ТЭЦ-6. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.
«Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства», — рассказали в ведомстве.
На место пожара выехал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев. По предварительной информации во время пожара пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Работник ТЭЦ сообщил URA.RU, что причиной пожара является возгорание новой турбины в одном из цехов предприятия.
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