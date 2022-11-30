Пермские дома, подключенные к сгоревшей ТЭЦ-9, переведут к ТЭЦ-6

30 ноября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Отопление в пермские дома продолжит поступать несмотря на пожар Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми дома, которые отапливала ТЭЦ-9, где произошел пожар, будут подключены к ТЭЦ-6. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. «Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства», — рассказали в ведомстве. На место пожара выехал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев. По предварительной информации во время пожара пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Работник ТЭЦ сообщил URA.RU, что причиной пожара является возгорание новой турбины в одном из цехов предприятия.

В Перми дома, которые отапливала ТЭЦ-9, где произошел пожар, будут подключены к ТЭЦ-6. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. «Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства», — рассказали в ведомстве. На место пожара выехал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев. По предварительной информации во время пожара пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Работник ТЭЦ сообщил URA.RU, что причиной пожара является возгорание новой турбины в одном из цехов предприятия.