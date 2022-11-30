Пермские дома, подключенные к сгоревшей ТЭЦ-9, переведут к ТЭЦ-6

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Виды города. Солнечный день. Пермь, виды, пермь
Отопление в пермские дома продолжит поступать несмотря на пожар Фото:

В Перми дома, которые отапливала ТЭЦ-9, где произошел пожар, будут подключены к ТЭЦ-6. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства», — рассказали в ведомстве.

На место пожара выехал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев. По предварительной информации во время пожара пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Работник ТЭЦ сообщил URA.RU, что причиной пожара является возгорание новой турбины в одном из цехов предприятия.

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В Перми дома, которые отапливала ТЭЦ-9, где произошел пожар, будут подключены к ТЭЦ-6. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. «Теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Вопрос находится на контроле министерства», — рассказали в ведомстве. На место пожара выехал вице-премьер правительства Пермского края Андрей Кокорев. По предварительной информации во время пожара пострадали три человека, один из них находится в состоянии клинической смерти. Работник ТЭЦ сообщил URA.RU, что причиной пожара является возгорание новой турбины в одном из цехов предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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