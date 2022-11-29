29 ноября 2022

Появилось видео пожара с ТЭЦ-9 в Перми

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Дым от пожара на пермской ТЭЦ-9 видно издалека Фото:

Появилось видео пожара, который произошел на ТЭЦ-9 в Перми, расположенной на ул. Промышленная. Кадры с места происшествия опубликовал очевидец в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Что-то там беда какая-то, что ли», — говорит автор видеоролика, снимая пожар. Дым от возгорания видно издалека.

В пресс-службе МЧС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Агентство направило в ведомство запрос.

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Появилось видео пожара, который произошел на ТЭЦ-9 в Перми, расположенной на ул. Промышленная. Кадры с места происшествия опубликовал очевидец в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Что-то там беда какая-то, что ли», — говорит автор видеоролика, снимая пожар. Дым от возгорания видно издалека. В пресс-службе МЧС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Агентство направило в ведомство запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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