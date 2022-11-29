Появилось видео пожара с ТЭЦ-9 в Перми

Дым от пожара на пермской ТЭЦ-9 видно издалека
Появилось видео пожара, который произошел на ТЭЦ-9 в Перми, расположенной на ул. Промышленная. Кадры с места происшествия опубликовал очевидец в сообществе «Мой город Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Что-то там беда какая-то, что ли», — говорит автор видеоролика, снимая пожар. Дым от возгорания видно издалека.
В пресс-службе МЧС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Агентство направило в ведомство запрос.
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