29 ноября 2022

Рэпер Рома Жиган выступил перед курганскими военнослужащими. Видео

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Автограф- и фотосессия Ромы Жигана перед презентацией фильма «BEEF: русский хип-хоп». Екатеринбург, жиган роман
Исполнитель Рома Жиган спел перед курганскими бойцами в военной части Фото:
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Мобилизация в России

Российский исполнитель рэпа Роман Чумаков (творческий псевдоним Рома Жиган) выступил перед мобилизованными курганцами в военной части. Информацию об этом в виде небольшой видеоистории выложил в соцсетях один из находящихся в военной части курганцев.

«Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог. Удачи вам и ангела-хранителя», — обратился Жиган к собравшимся служащим, среди которых были и жители Курганской области. В какой части происходит действие — неизвестно. Артист сообщил мобилизованным, что в настоящее время ездит по всей стране и поддерживает военных. Он исполнил несколько своих песен будущим бойцам.

Ранее Жиган побывал в Омской области. Он рассказал курганцам, что в других частях среди военнослужащих царит боевой дух. В дальнейшем рэпер собирается поехать с выступлениями поддержки в зону боевых действий и посетить освобожденные территории.

Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Жиган обрушился с критикой на исполнителя Моргенштерна. Он заявил о том, что Моргенштерн подсаживал детей на запрещенные вещества.

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Российский исполнитель рэпа Роман Чумаков (творческий псевдоним Рома Жиган) выступил перед мобилизованными курганцами в военной части. Информацию об этом в виде небольшой видеоистории выложил в соцсетях один из находящихся в военной части курганцев. «Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог. Удачи вам и ангела-хранителя», — обратился Жиган к собравшимся служащим, среди которых были и жители Курганской области. В какой части происходит действие — неизвестно. Артист сообщил мобилизованным, что в настоящее время ездит по всей стране и поддерживает военных. Он исполнил несколько своих песен будущим бойцам. Ранее Жиган побывал в Омской области. Он рассказал курганцам, что в других частях среди военнослужащих царит боевой дух. В дальнейшем рэпер собирается поехать с выступлениями поддержки в зону боевых действий и посетить освобожденные территории. Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Жиган обрушился с критикой на исполнителя Моргенштерна. Он заявил о том, что Моргенштерн подсаживал детей на запрещенные вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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