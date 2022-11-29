Рэпер Рома Жиган выступил перед курганскими военнослужащими. Видео

30 ноября 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

Исполнитель Рома Жиган спел перед курганскими бойцами в военной части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российский исполнитель рэпа Роман Чумаков (творческий псевдоним Рома Жиган) выступил перед мобилизованными курганцами в военной части. Информацию об этом в виде небольшой видеоистории выложил в соцсетях один из находящихся в военной части курганцев. «Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог. Удачи вам и ангела-хранителя», — обратился Жиган к собравшимся служащим, среди которых были и жители Курганской области. В какой части происходит действие — неизвестно. Артист сообщил мобилизованным, что в настоящее время ездит по всей стране и поддерживает военных. Он исполнил несколько своих песен будущим бойцам. Ранее Жиган побывал в Омской области. Он рассказал курганцам, что в других частях среди военнослужащих царит боевой дух. В дальнейшем рэпер собирается поехать с выступлениями поддержки в зону боевых действий и посетить освобожденные территории. Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Жиган обрушился с критикой на исполнителя Моргенштерна. Он заявил о том, что Моргенштерн подсаживал детей на запрещенные вещества.

Российский исполнитель рэпа Роман Чумаков (творческий псевдоним Рома Жиган) выступил перед мобилизованными курганцами в военной части. Информацию об этом в виде небольшой видеоистории выложил в соцсетях один из находящихся в военной части курганцев. «Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог. Удачи вам и ангела-хранителя», — обратился Жиган к собравшимся служащим, среди которых были и жители Курганской области. В какой части происходит действие — неизвестно. Артист сообщил мобилизованным, что в настоящее время ездит по всей стране и поддерживает военных. Он исполнил несколько своих песен будущим бойцам. Ранее Жиган побывал в Омской области. Он рассказал курганцам, что в других частях среди военнослужащих царит боевой дух. В дальнейшем рэпер собирается поехать с выступлениями поддержки в зону боевых действий и посетить освобожденные территории. Ранее URA.RU сообщало, что рэпер Жиган обрушился с критикой на исполнителя Моргенштерна. Он заявил о том, что Моргенштерн подсаживал детей на запрещенные вещества.