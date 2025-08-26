«Почта России» приостановила прием отправлений с товарами в США

«Почта России» с 26 августа временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США. Об этом сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что решение связано с изменением таможенных правил в Соединенных Штатах.
«Почта России» временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года. Мы прилагаем все усилия для скорейшего возобновления почтового обмена отправлениями с товарными вложениями с США», — сообщили ТАСС в компании.
Там также отметили, что решение связано с указом президента США Дональда Трампа, который приостановил беспошлинный режим для товаров стоимостью до 800 долларов. Он вступит в силу с 29 августа.
В организации подчеркнули, что ограничение не касается письменной корреспонденции: письма и открытки по-прежнему можно будет отправлять в США. Клиентам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах «Почты России».
Ранее «Почта России» возобновила отправку посылок в Северную Корею после пятилетнего перерыва, связанного с пандемией. Тестовую доставку успешно провели в мае 2025 года. Теперь физические и юридические лица могут отправлять посылки весом до 20 кг, которые будут доставлены в течение 15 дней. Отправления идут из Москвы во Владивосток, а затем через партнерскую авиакомпанию в Пхеньян. Глава «Почты России» Михаил Волков отметил важность данного направления для бизнеса, передает Postnews.ru.
