На трассе Екатеринбург — Курган построят мост за 1,1 миллиарда рублей

На участке трассы из Екатеринбурга в Курган появится путепровод
На участке трассы из Екатеринбурга в Курган появится путепровод

Управление федеральных автомобильных дорог «Урал» нашло подрядчика для строительства путепровода на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Возведение сооружения на участке обойдется более чем в один миллиард рублей. Об этом сообщается в аукционной документации. Путепровод позволит автомобилистам без пробок проезжать железнодорожные пути в поселке Логиново Свердловской области.

«Строительство путепровода через железную дорогу на участке км 54 — 57 автомобильной дороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. Первый этап. Победителем аукциона признан участник, предложивший цену в 1,1 миллиарда рублей», — сообщается в документации. Всего за контракт боролись три участника

Первый этап работ по строительству путепровода планируют завершить к концу 2027 года. В рамках контракта подрядная организация возведет мостовое сооружение протяженностью более 30 метров и шириной в 26 метров.

Также компании придется провести реконструкцию участка федеральной трассы протяженностью более чем в два километра. Его расширят до четырех полос. 

