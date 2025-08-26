Лукашенко планирует новую встречу с Путиным, теперь — в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«У президентов Беларуси и России нет никогда и никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-то обсудить. Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт», — отметила Эйсмонт РИА Новости.
Также во время визита в Китай у Лукашенко запланированы другие двусторонние переговоры. Эйсмонт добавила, что международные саммиты всегда открывают возможности для личных контактов между лидерами стран, и эти встречи предусмотрены в рабочем графике белорусского президента. Помимо саммита ШОС, Лукашенко приглашен на военный парад в Пекине 3 сентября, посвященный 80-летию победы во Второй мировой войне.
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем примут участие более 20 глав государств и руководители 10 международных организаций. Путин планирует прибыть в Китай на этой неделе и останется там четыре дня. Немецкий политолог Александр Рар заявил, что встреча лидеров в Пекине может стать важным моментом для мирного процесса по Украине, особенно с учетом предстоящего саммита в день празднования 80-летия окончания Второй мировой войны, передает «Царьград».
