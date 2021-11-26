Рэпер Жиган: Моргенштерн подсаживал детей на наркотики

Следственным органам давно стоило обратить внимание на Моргенштерна, считает Жиган Фото: instagram-аккаунт Моргенштерна

Рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) обвинил певца Моргенштерна в массовой пропаганде запрещенных препаратов среди детей. Чумаков заявил, что СК России следовало предъявить обвинения скандальному исполнителю еще несколько лет назад.

«Он делал более страшные вещи, чем любой *** (торговец запрещенными препаратами, — прим. ред.) в районе, который продает детям *** (запрещенные вещества, — прим. ред.). Этот *** (нехороший человек, — прим. ред.) массово подсаживал людей на это. Чему мы удивляемся? Бастрыкин красавчик», — заявил Жиган изданию «Ридус». Так он прокомментировал ситуацию с обвинением Моргенштерна в торговле наркотиками, которое выдвинул глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Моргенштерн вел и другую деструктивную деятельность среди детей и подростков, отметил Жиган. «Он столько сделал для того — и говорил, причем открыто, во всех интервью — что он здесь для того, чтобы сократить популяцию человечества на Земле и дебилизировать общество», — заявил рэпер.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях. На следующий день исполнитель покинул Россию. Затем стало известно, что рэпер перенес все свои концерты на весну следующего года.