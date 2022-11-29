В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения на ребенка в детском саду

30 ноября 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Следователи расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о сотруднице детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, которая ударила ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По факту инцидента была организована процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следователей. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. Сотрудницу, которая ударила ребенка, уже уволили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о сотруднице детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, которая ударила ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По факту инцидента была организована процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следователей. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. Сотрудницу, которая ударила ребенка, уже уволили.