29 ноября 2022

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения на ребенка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
Следователи расследуют уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни» Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о сотруднице детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, которая ударила ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«По факту инцидента была организована процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следователей.

Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. Сотрудницу, которая ударила ребенка, уже уволили.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о сотруднице детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, которая ударила ребенка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «По факту инцидента была организована процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении следователей. Информация о девочке, которую, по сообщениям очевидцев, избила воспитательница детского сада, появилась днем 29 ноября. В самом учреждении информацию пока официально не комментировали, но мама избитого ребенка уверена, что к инциденту причастна женщина-педагог. Сотрудницу, которая ударила ребенка, уже уволили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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