Челябинского писателя заставили снять с продажи книги из-за ЛГБТ пропаганды

Максим Бодягин заявил, что в его книгах нет пропаганды нетрадиционных отношений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Писателя из Челябинска Максима Бодягина заподозрили в пропаганде ЛГБТ. Международная площадка Ridero отправила автору письмо, в котором попросила Бодягина снять с продажи сразу несколько романов.

«Мой издатель — международная площадка Ridero — отправил мне письмо, попросив снять с продажи некоторые мои романы. Причина, разумеется, в новом законе о пропаганде ЛГБТ», — написал Бодягин на своей странице во «ВКонтакте».

Писатель заявил, что в его книгах нет пропаганды нетрадиционных отношений, но он пишет для взрослых. И он отметил, что в его произведениях есть как хорошие, так и плохие персонажи.

«Тема гомосексуальных отношений не входит в сферу моих интересов, но я разделяю опасения моего издателя. Я принял решение снять с продажи сборник рассказов „Зеленые холодные уральские помидоры“, а также романы „Привратник“, „Душеед“ и „Святые Полуночники“», — отметил писатель.

«Кто же оставит Бодягина без книг. Площадка посчитала, что до выяснения обстоятельство необходимо прекратить доступ к его книгам. Видимо, издательство побоялось, но правоприменительная практика будет устаканиваться», — прокомментировал инциндент депутат Госдумы Дмитрий Вяткин в прямом эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Бодягин сообщил, что ему также придется задержать выход нового романа, чтобы понять, с какими еще сложностями ему придется столкнуться. Возможно, что новое произведение он опубликует в более «диетическом виде».

Совет Федерации России 30 ноября одобрил законы о запрете в стране пропаганды ЛГБТ и смены пола. Об этом сенаторы заявили в ходе заседания Совфеда.