Курганские власти не могут продать здание заводоуправления

30 ноября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Здание заводоуправление продают в Катайске (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Катайске Курганской области не смогли с первого раза продать помещения в здании заводоуправления, которое находится рядом с местным насосным заводом. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. Назначение: нежилое. Площадь: 261,5 кв. м. Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1.», — указано на сайте. Начальная цена помещений составляет 266 тыс. рублей. Полгода назад она была выше на 21 тыс. рублей. Помещения планируют продать в конце декабря. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее представители РАТМ Холдинг, куда входит АО «Катайский насосный завод», сообщали URA.RU, что продаваемые помещения не относятся к их организации. Эти объекты принадлежат региону.

В городе Катайске Курганской области не смогли с первого раза продать помещения в здании заводоуправления, которое находится рядом с местным насосным заводом. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. Назначение: нежилое. Площадь: 261,5 кв. м. Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1.», — указано на сайте. Начальная цена помещений составляет 266 тыс. рублей. Полгода назад она была выше на 21 тыс. рублей. Помещения планируют продать в конце декабря. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее представители РАТМ Холдинг, куда входит АО «Катайский насосный завод», сообщали URA.RU, что продаваемые помещения не относятся к их организации. Эти объекты принадлежат региону.