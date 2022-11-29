29 ноября 2022

Курганские власти не могут продать здание заводоуправления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, курганский арматурный завод, литейный цех, печь, разливка металла
Здание заводоуправление продают в Катайске (архивное фото) Фото:

В городе Катайске Курганской области не смогли с первого раза продать помещения в здании заводоуправления, которое находится рядом с местным насосным заводом. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. Назначение: нежилое. Площадь: 261,5 кв. м. Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1.», — указано на сайте.

Начальная цена помещений составляет 266 тыс. рублей. Полгода назад она была выше на 21 тыс. рублей. Помещения планируют продать в конце декабря. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее представители РАТМ Холдинг, куда входит АО «Катайский насосный завод», сообщали URA.RU, что продаваемые помещения не относятся к их организации. Эти объекты принадлежат региону.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В городе Катайске Курганской области не смогли с первого раза продать помещения в здании заводоуправления, которое находится рядом с местным насосным заводом. Информация о продаже размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества: помещения в здании заводоуправления 2. Назначение: нежилое. Площадь: 261,5 кв. м. Этаж № 1, по адресу: Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, д. 1-а/1.», — указано на сайте. Начальная цена помещений составляет 266 тыс. рублей. Полгода назад она была выше на 21 тыс. рублей. Помещения планируют продать в конце декабря. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за взаимодействие с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее представители РАТМ Холдинг, куда входит АО «Катайский насосный завод», сообщали URA.RU, что продаваемые помещения не относятся к их организации. Эти объекты принадлежат региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...