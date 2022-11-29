Тюменская порнозвезда сняла элитные особняки на Бали, чтобы отметить день рождения

30 ноября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор отметит день рождения на Бали Фото: Антонина Курносенко © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) арендовала два особняка на Бали, чтобы отметить там день рождения. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Так, я решила все фотки выкладывать в скором режиме, потому что скоро уже на Бали. Буквально, через 4 дня. Там я буду в двух дорогущих виллах и горах, но об этом позже. Ребят, но мне так не терпится рассказать. Программу практически выбирала я сама. Ведь это будет мой день рождения», — написала Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тейлор добавила, что сейчас она находится в Таиланде. Там тюменская порнозвезда отдыхает в компании одного из поклонников. Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых. Тейлор неоднократно заявляла, что регулярно впадает в депрессию из-за проблем в личной жизни. Она призналась, что хотела бы завести семью и родить детей.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) арендовала два особняка на Бали, чтобы отметить там день рождения. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Так, я решила все фотки выкладывать в скором режиме, потому что скоро уже на Бали. Буквально, через 4 дня. Там я буду в двух дорогущих виллах и горах, но об этом позже. Ребят, но мне так не терпится рассказать. Программу практически выбирала я сама. Ведь это будет мой день рождения», — написала Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Тейлор добавила, что сейчас она находится в Таиланде. Там тюменская порнозвезда отдыхает в компании одного из поклонников. Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых. Тейлор неоднократно заявляла, что регулярно впадает в депрессию из-за проблем в личной жизни. Она призналась, что хотела бы завести семью и родить детей.