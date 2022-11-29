Тюменская порнозвезда сняла элитные особняки на Бали, чтобы отметить день рождения

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) арендовала два особняка на Бали, чтобы отметить там день рождения. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Так, я решила все фотки выкладывать в скором режиме, потому что скоро уже на Бали. Буквально, через 4 дня. Там я буду в двух дорогущих виллах и горах, но об этом позже. Ребят, но мне так не терпится рассказать. Программу практически выбирала я сама. Ведь это будет мой день рождения», — написала Тейлор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Тейлор добавила, что сейчас она находится в Таиланде. Там тюменская порнозвезда отдыхает в компании одного из поклонников.
Порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила в Екатеринбурге, затем — переехала в Москву, где начала сниматься в кино для взрослых. Тейлор неоднократно заявляла, что регулярно впадает в депрессию из-за проблем в личной жизни. Она призналась, что хотела бы завести семью и родить детей.
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