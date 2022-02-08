Тюменская порнозвезда обратилась к психологу из-за личной жизни

09 февраля 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор заявила о том, что не чувствует себя счастливой Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее Тейлор заявляла о том, что всерьез задумалась о замужестве. «Со мной произошло нечто ужасное. Я вчера сильно плакала на фоне того, что мне уже 30 лет. В свои 30 лет я имею все: у меня есть шикарная фигура, у меня есть дом четырехэтажный, машина, но у меня нет счастья. Как я виню себя за свой характер, что я отовсюду убегаю! Короче, я решила, что я пойду к психологу, и не нужно этого стесняться», — заявила Тейлор в своем видеоблоге. Ранее она сообщила своим подписчикам в соцсетях о том, что путешествовала в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами роз. При этом Тейлор уточняла, что всерьез задумалась о замужестве. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. В декабре 2020 года она пыталась устроить личную жизнь на программе «Давай, поженимся!», но провалила кастинг. Позже Тейлор заявила о том, что бросила работу в порноиндустрии и всерьез готовится к тому, чтобы стать матерью. Имени потенциального отца своего ребенка она раскрывать не стала, но уточнила, что прибегать к искусственному оплодотворению не собирается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила обратиться к психологу из-за проблем в личной жизни. Об этом она рассказала в своем видеоблоге на YouTube. Ранее Тейлор заявляла о том, что всерьез задумалась о замужестве. «Со мной произошло нечто ужасное. Я вчера сильно плакала на фоне того, что мне уже 30 лет. В свои 30 лет я имею все: у меня есть шикарная фигура, у меня есть дом четырехэтажный, машина, но у меня нет счастья. Как я виню себя за свой характер, что я отовсюду убегаю! Короче, я решила, что я пойду к психологу, и не нужно этого стесняться», — заявила Тейлор в своем видеоблоге. Ранее она сообщила своим подписчикам в соцсетях о том, что путешествовала в Европу в сопровождении тайного поклонника, который завалил ее огромными букетами роз. При этом Тейлор уточняла, что всерьез задумалась о замужестве. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. В декабре 2020 года она пыталась устроить личную жизнь на программе «Давай, поженимся!», но провалила кастинг. Позже Тейлор заявила о том, что бросила работу в порноиндустрии и всерьез готовится к тому, чтобы стать матерью. Имени потенциального отца своего ребенка она раскрывать не стала, но уточнила, что прибегать к искусственному оплодотворению не собирается.