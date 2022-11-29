29 ноября 2022

В Салехарде открылось семейное кафе-пельменная

© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде открылась пельменная с отдельным ассортиментом для детей Фото:

В Салехарде (ЯНАО) открылось семейное кафе-пельменная «Как раньше» с акцентом для привлечения внимания детей. Об этом сообщается на странице «Администрация Салехарда» в telegram-канале.

«Мы предлагаем нашим гостям 12 видов пельменей, 6 видов чебуреков, салаты, супы и десерты. Заведение ориентировано на всю семью. А наши цветные пельмешки „зайдут“ даже самым маленьким салехардцам», — привел слова совладельца пельменной Марата Муртазина telegram-канал.

Отмечается, что до конца года в Салехарде запланировано открытие еще десяти новых заведений общепита. Заведение в тестовом режиме открылось 30 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет предприятие. Благодаря модернизации удастся значительно увеличить объемы производства.

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В Салехарде (ЯНАО) открылось семейное кафе-пельменная «Как раньше» с акцентом для привлечения внимания детей. Об этом сообщается на странице «Администрация Салехарда» в telegram-канале. «Мы предлагаем нашим гостям 12 видов пельменей, 6 видов чебуреков, салаты, супы и десерты. Заведение ориентировано на всю семью. А наши цветные пельмешки „зайдут“ даже самым маленьким салехардцам», — привел слова совладельца пельменной Марата Муртазина telegram-канал. Отмечается, что до конца года в Салехарде запланировано открытие еще десяти новых заведений общепита. Заведение в тестовом режиме открылось 30 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет предприятие. Благодаря модернизации удастся значительно увеличить объемы производства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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