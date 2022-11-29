В Салехарде открылось семейное кафе-пельменная

В Салехарде открылась пельменная с отдельным ассортиментом для детей Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) открылось семейное кафе-пельменная «Как раньше» с акцентом для привлечения внимания детей. Об этом сообщается на странице «Администрация Салехарда» в telegram-канале.

«Мы предлагаем нашим гостям 12 видов пельменей, 6 видов чебуреков, салаты, супы и десерты. Заведение ориентировано на всю семью. А наши цветные пельмешки „зайдут“ даже самым маленьким салехардцам», — привел слова совладельца пельменной Марата Муртазина telegram-канал.

Отмечается, что до конца года в Салехарде запланировано открытие еще десяти новых заведений общепита. Заведение в тестовом режиме открылось 30 ноября.

Ранее URA.RU рассказывало, что рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет предприятие. Благодаря модернизации удастся значительно увеличить объемы производства.