Рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет производство

На предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» в Пуровском районе (ЯНАО) построят новый цех, практически полностью оборудованный российской техникой. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемой продукции, сообщает официальный telegram-канал Минсельхоз России.
«Оборудование в основном будет российское — в том числе камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная и другие машины. Сейчас компания выпускает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. Модернизация позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить производство почти в два раза — до 310 тонн в год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на предприятие рыбу поставляют местные жители, добывающие ее в водоемах Пуровского районе. Новый цех планирую открыт до конца года. Компания уже приступила к возведению модульного здания.
Ранее сообщалось, что «Пур-рыба» и сельхоз предприятия из Ноябрьска получат субсидию в 130 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на увеличение мощностей производства.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao