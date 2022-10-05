Рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет производство

Ямальское предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» откроет новый цех

06 октября 2022 в 17:21 Размер текста - 17 +

Пуровское предприятие увеличит количество выпускаемой продукции из рыбы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» в Пуровском районе (ЯНАО) построят новый цех, практически полностью оборудованный российской техникой. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемой продукции, сообщает официальный telegram-канал Минсельхоз России. «Оборудование в основном будет российское — в том числе камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная и другие машины. Сейчас компания выпускает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. Модернизация позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить производство почти в два раза — до 310 тонн в год», — говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятие рыбу поставляют местные жители, добывающие ее в водоемах Пуровского районе. Новый цех планирую открыт до конца года. Компания уже приступила к возведению модульного здания. Ранее сообщалось, что «Пур-рыба» и сельхоз предприятия из Ноябрьска получат субсидию в 130 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на увеличение мощностей производства.

На предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» в Пуровском районе (ЯНАО) построят новый цех, практически полностью оборудованный российской техникой. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемой продукции, сообщает официальный telegram-канал Минсельхоз России. «Оборудование в основном будет российское — в том числе камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная и другие машины. Сейчас компания выпускает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. Модернизация позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить производство почти в два раза — до 310 тонн в год», — говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятие рыбу поставляют местные жители, добывающие ее в водоемах Пуровского районе. Новый цех планирую открыт до конца года. Компания уже приступила к возведению модульного здания. Ранее сообщалось, что «Пур-рыба» и сельхоз предприятия из Ноябрьска получат субсидию в 130 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на увеличение мощностей производства.