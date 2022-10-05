05 октября 2022

Рыбоперерабатывающий завод в ЯНАО расширяет производство

Ямальское предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» откроет новый цех
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Пуровское предприятие увеличит количество выпускаемой продукции из рыбы Фото:

На предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» в Пуровском районе (ЯНАО) построят новый цех, практически полностью оборудованный российской техникой. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемой продукции, сообщает официальный telegram-канал Минсельхоз России.

«Оборудование в основном будет российское — в том числе камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная и другие машины. Сейчас компания выпускает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. Модернизация позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить производство почти в два раза — до 310 тонн в год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятие рыбу поставляют местные жители, добывающие ее в водоемах Пуровского районе. Новый цех планирую открыт до конца года. Компания уже приступила к возведению модульного здания.

Ранее сообщалось, что «Пур-рыба» и сельхоз предприятия из Ноябрьска получат субсидию в 130 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на увеличение мощностей производства.

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На предприятие по переработке рыбы «Пур-рыба» в Пуровском районе (ЯНАО) построят новый цех, практически полностью оборудованный российской техникой. Модернизация позволит увеличить количество выпускаемой продукции, сообщает официальный telegram-канал Минсельхоз России. «Оборудование в основном будет российское — в том числе камеры вялки рыбы, пельменный аппарат, филетировочная и другие машины. Сейчас компания выпускает более 150 видов продукции из щуки, язя, окуня, плотвы и ерша. Модернизация позволит не только расширить ассортимент, но и увеличить производство почти в два раза — до 310 тонн в год», — говорится в сообщении. Отмечается, что на предприятие рыбу поставляют местные жители, добывающие ее в водоемах Пуровского районе. Новый цех планирую открыт до конца года. Компания уже приступила к возведению модульного здания. Ранее сообщалось, что «Пур-рыба» и сельхоз предприятия из Ноябрьска получат субсидию в 130 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на увеличение мощностей производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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