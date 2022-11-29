Мэрия Нижневартовска расконсервирует заброшенные стройки

В Нижневартовске достроят два дома окружного фонда «Жилище» в 21 микрорайоне

30 ноября 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Две заброшенные 16-этажки в 21 микрорайоне планируют достроить Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) планируют вернуться к возведению 16-этажных домов окружного фонда «Жилище» в 21 микрорайоне, строительство которых было законсервировано в течение нескольких лет. Этот вопрос обсудили на заседании городского штаба по строительству и благоустройству администрации города, передает корреспондент URA.RU. «Хорошая новость. Наконец-то мы ликвидируем многолетний долгострой на улице Героев Самотлора, 17», — сообщил вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников. Представитель подрядной организации ООО «Специализированная компания „ГарантСтройМонтаж“» Андрей Попов прокомментировал, что в марте 2023 года компания планирует завершить проектно-изыскательные работы на объекте. «Окончание строительства, согласно условиям контракта, намечено на декабрь 2023 года», — рассказал Попов. Начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев сообщил, что администрация планирует завершить работы и на втором аналогичном долгострое. «Сроки по второму объекту сдвигаются на более поздние по объективным причинам, работами на нем занимается другой подрядчик, но мы планируем к сдаче оба дома», — отметил Чеботарев. Ранее URA.RU сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении экс-гендиректора СПК Эдуарда Лужникова. Компания была одним из основных подрядчиков окружного фонда «Жилище» в Нижневартовске, ее финансовые проблемы привели к срыву сроков строительства нескольких жилых домов, в результате чего две 16-этажки в 21 квартале так и не удалось сдать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) планируют вернуться к возведению 16-этажных домов окружного фонда «Жилище» в 21 микрорайоне, строительство которых было законсервировано в течение нескольких лет. Этот вопрос обсудили на заседании городского штаба по строительству и благоустройству администрации города, передает корреспондент URA.RU. «Хорошая новость. Наконец-то мы ликвидируем многолетний долгострой на улице Героев Самотлора, 17», — сообщил вице-мэр Нижневартовска Виктор Ситников. Представитель подрядной организации ООО «Специализированная компания „ГарантСтройМонтаж“» Андрей Попов прокомментировал, что в марте 2023 года компания планирует завершить проектно-изыскательные работы на объекте. «Окончание строительства, согласно условиям контракта, намечено на декабрь 2023 года», — рассказал Попов. Начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев сообщил, что администрация планирует завершить работы и на втором аналогичном долгострое. «Сроки по второму объекту сдвигаются на более поздние по объективным причинам, работами на нем занимается другой подрядчик, но мы планируем к сдаче оба дома», — отметил Чеботарев. Ранее URA.RU сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении экс-гендиректора СПК Эдуарда Лужникова. Компания была одним из основных подрядчиков окружного фонда «Жилище» в Нижневартовске, ее финансовые проблемы привели к срыву сроков строительства нескольких жилых домов, в результате чего две 16-этажки в 21 квартале так и не удалось сдать.