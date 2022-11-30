Иммунолог Болибок: в Москве обнаружен «свиной грипп»

30 ноября 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

«Свиной грипп» заразнее и протекает в более тяжелой форме, отметил Владимир Болибок Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Москве и Московской области выявили два типа гриппа А — обычный сезонный и «свиной» A (H1N1). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Существует три вида гриппа А — обычный сезонный, „свиной“ A (H1N1) и „птичий“. По Москве, Московскому региону типируется сейчас обычный и „свиной“. Разница между ними в том, что вирус A (H1N1) способен подавлять выработку интерферона (белки выделяются в ответ на вторжение вируса, — прим. URA.RU) в инфицированной клетке. То есть он как бы запрещает ей вырабатывать интерферон. В итоге рядом живущие клетки в организме человека остаются незащищенными. И „свиной грипп“ быстрее распределяется внутри зараженного организма, человек быстрее его распространяет. Больше этого вируса выделяется при чихании. Плюс, „свиной грипп“ опаснее, он вызывает более тяжелые заболевания», — объяснил Владимир Болибок. По словам иммунолога, эпидемия гриппа начала развиваться в разных странах мира. «Эпидемия гриппа не только в Москве, она начала развиваться в нескольких странах. Буквально на днях Центр по контролю заболеваемости США CDC опубликовал очень нехорошую статистику. В штатах рост заболеваемости гриппом начался на два месяца раньше, чем обычно. И волна нарастает в два раза быстрее, чем в предыдущие годы. Первыми встретили грипп в Южном полушарии. У них заболеваемость началась еще весной. Было много тяжелых госпитализаций, смертей от гриппа», — подчеркнул доктор Болибок. Врач добавил, что высокий рост заболеваемости гриппом в России и в мире связан с общим ослаблением иммунитета. «За три года пандемии COVID-19 мы отвыкли от гриппа, то есть иммунная система людей забыла, что это такое. Потому что заболевания не было. Естественно и коллективный, и индивидуальный иммунитет ослаб. Плюс, у нас за эти три года народились маленькие граждане, которые вообще не знают, что существует вирус гриппа. Никогда с ним не сталкивались. Поэтому они будут заражаться и болеть достаточно тяжело. Москва и Питер отчитались, что у них очень высокий уровень детской госпитализации с гриппом. И вот это опасная вещь. Гриппозная пневмония. У детей, правда, летальность пониже, у взрослых достаточно высокая, до 30% доходит», — заявил он. По данным Роспотребнадзора, в России отмечен рост на 18,5% заболеваемости ОРВИ и гриппом. На конец ноября показатели в 43 субъектах РФ превысили среднероссийский показатель. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009. «Свиной грипп» выявлен уже в 55 субъектах РФ. URA.RU направило запрос в Центр гигиены и эпидемиологии городы Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Москве и Московской области выявили два типа гриппа А — обычный сезонный и «свиной» A (H1N1). Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Существует три вида гриппа А — обычный сезонный, „свиной“ A (H1N1) и „птичий“. По Москве, Московскому региону типируется сейчас обычный и „свиной“. Разница между ними в том, что вирус A (H1N1) способен подавлять выработку интерферона (белки выделяются в ответ на вторжение вируса, — прим. URA.RU) в инфицированной клетке. То есть он как бы запрещает ей вырабатывать интерферон. В итоге рядом живущие клетки в организме человека остаются незащищенными. И „свиной грипп“ быстрее распределяется внутри зараженного организма, человек быстрее его распространяет. Больше этого вируса выделяется при чихании. Плюс, „свиной грипп“ опаснее, он вызывает более тяжелые заболевания», — объяснил Владимир Болибок. По словам иммунолога, эпидемия гриппа начала развиваться в разных странах мира. «Эпидемия гриппа не только в Москве, она начала развиваться в нескольких странах. Буквально на днях Центр по контролю заболеваемости США CDC опубликовал очень нехорошую статистику. В штатах рост заболеваемости гриппом начался на два месяца раньше, чем обычно. И волна нарастает в два раза быстрее, чем в предыдущие годы. Первыми встретили грипп в Южном полушарии. У них заболеваемость началась еще весной. Было много тяжелых госпитализаций, смертей от гриппа», — подчеркнул доктор Болибок. Врач добавил, что высокий рост заболеваемости гриппом в России и в мире связан с общим ослаблением иммунитета. «За три года пандемии COVID-19 мы отвыкли от гриппа, то есть иммунная система людей забыла, что это такое. Потому что заболевания не было. Естественно и коллективный, и индивидуальный иммунитет ослаб. Плюс, у нас за эти три года народились маленькие граждане, которые вообще не знают, что существует вирус гриппа. Никогда с ним не сталкивались. Поэтому они будут заражаться и болеть достаточно тяжело. Москва и Питер отчитались, что у них очень высокий уровень детской госпитализации с гриппом. И вот это опасная вещь. Гриппозная пневмония. У детей, правда, летальность пониже, у взрослых достаточно высокая, до 30% доходит», — заявил он. По данным Роспотребнадзора, в России отмечен рост на 18,5% заболеваемости ОРВИ и гриппом. На конец ноября показатели в 43 субъектах РФ превысили среднероссийский показатель. Среди вирусов гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009. «Свиной грипп» выявлен уже в 55 субъектах РФ. URA.RU направило запрос в Центр гигиены и эпидемиологии городы Москвы.