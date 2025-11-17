Дибров впервые высказался о слитом интимном видео

Дибров подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров выразил недоумение по поводу слитого видео с расстегнутой ширинкой, сравнив ее с повседневными моментами, с которыми может столкнуться каждый. Звезда впервые высказался о произошедшем.

«Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?! Ну кому из вас не говорили: эй, застегни там. Так же и я…», — рассказал Дибров, передает Starhit. Он подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего и что ситуация была истолкована неверно.

По словам Диброва, на видео запечатлен незначительный эпизод: он помогает девушке выйти из машины, подает ей сумку и уходит. Телеведущий подчеркнул, что между ним и девушкой не было никакого контакта — ни физического, ни зрительного. Он также сообщил, что некие люди пытались шантажировать его, требуя деньги за неразглашение видео. Однако Дибров отказался платить, и, по его мнению, публикация материала стала местью со стороны злоумышленников.

Продолжение после рекламы