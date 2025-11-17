Логотип РИА URA.RU
Дибров впервые высказался о слитом интимном видео

17 ноября 2025 в 11:05
Дибров подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Дибров выразил недоумение по поводу слитого видео с расстегнутой ширинкой, сравнив ее с повседневными моментами, с которыми может столкнуться каждый. Звезда впервые высказался о произошедшем.

«Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?! Ну кому из вас не говорили: эй, застегни там. Так же и я…», — рассказал Дибров, передает Starhit. Он подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего и что ситуация была истолкована неверно.

По словам Диброва, на видео запечатлен незначительный эпизод: он помогает девушке выйти из машины, подает ей сумку и уходит. Телеведущий подчеркнул, что между ним и девушкой не было никакого контакта — ни физического, ни зрительного. Он также сообщил, что некие люди пытались шантажировать его, требуя деньги за неразглашение видео. Однако Дибров отказался платить, и, по его мнению, публикация материала стала местью со стороны злоумышленников.

Продолжение после рекламы

Телеведущий оказался в центре громкого скандала. Ранее он появился на публике в неподобающем виде — с расстегнутой ширинкой, из которой, якобы, был виден его половой орган. Кроме того, стало известно, что Дибров увеличил в два раза стоимость своих выступлений и уехал на Бали. Поддержку Дмитрию Диброву выразили телеведущие Анфиса Чехова и Оскар Кучера. Подробности инцидента — в материале URA.RU.

Комментарии (1)
  • Mister Andersson
    17 ноября 2025 12:16
    конечно, все же разгуливают с расстегнутой ширинкой, что такого
