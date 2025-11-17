Дибров впервые высказался о слитом интимном видео
Дибров подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего
Фото: Petrov Sergey / Global Look Press
Телеведущий Дмитрий Дибров выразил недоумение по поводу слитого видео с расстегнутой ширинкой, сравнив ее с повседневными моментами, с которыми может столкнуться каждый. Звезда впервые высказался о произошедшем.
«Ну кто из вас не оказывался застигнутым врасплох с расстегнутой ширинкой?! Ну кому из вас не говорили: эй, застегни там. Так же и я…», — рассказал Дибров, передает Starhit. Он подчеркнул, что в видео нет ничего компрометирующего и что ситуация была истолкована неверно.
По словам Диброва, на видео запечатлен незначительный эпизод: он помогает девушке выйти из машины, подает ей сумку и уходит. Телеведущий подчеркнул, что между ним и девушкой не было никакого контакта — ни физического, ни зрительного. Он также сообщил, что некие люди пытались шантажировать его, требуя деньги за неразглашение видео. Однако Дибров отказался платить, и, по его мнению, публикация материала стала местью со стороны злоумышленников.
Телеведущий оказался в центре громкого скандала. Ранее он появился на публике в неподобающем виде — с расстегнутой ширинкой, из которой, якобы, был виден его половой орган. Кроме того, стало известно, что Дибров увеличил в два раза стоимость своих выступлений и уехал на Бали. Поддержку Дмитрию Диброву выразили телеведущие Анфиса Чехова и Оскар Кучера. Подробности инцидента — в материале URA.RU.
- Mister Andersson17 ноября 2025 12:16конечно, все же разгуливают с расстегнутой ширинкой, что такого