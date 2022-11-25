Зеленский призвал европейцев объединиться против России

25 ноября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Европа своим объединением против России поможет себе, заявил Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа должна объединится против России и жестко ограничить цены на российскую нефть на отметке в 30 долларов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Нет раскола, нет раскола среди европейцев, и мы должны это сохранить. Европа своим объединением помогает себе. Это не помощь Украине противостоять России, это помощь Европе противостоять российской агрессии», — цитирует Зеленского Reuters . Он добавил, что установка потолка цен на российскую нефть в пределах 60-70 долларов выглядит как уступка России. Зеленский предложил решить вопрос кардинально и установить предельную цену на отметке в 30 долларов. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли добиться консенсуса по поводу ограничения цен на нефть из России. В Кремле вновь напомнили, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут соответствующий потолок, передает RT. Новое обсуждение среди европейских стран по поводу введения потолка цен пройдет в декабре, сообщает «Национальная служба новостей».

Европа должна объединится против России и жестко ограничить цены на российскую нефть на отметке в 30 долларов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Нет раскола, нет раскола среди европейцев, и мы должны это сохранить. Европа своим объединением помогает себе. Это не помощь Украине противостоять России, это помощь Европе противостоять российской агрессии», — цитирует Зеленского Reuters. Он добавил, что установка потолка цен на российскую нефть в пределах 60-70 долларов выглядит как уступка России. Зеленский предложил решить вопрос кардинально и установить предельную цену на отметке в 30 долларов. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли добиться консенсуса по поводу ограничения цен на нефть из России. В Кремле вновь напомнили, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут соответствующий потолок, передает RT. Новое обсуждение среди европейских стран по поводу введения потолка цен пройдет в декабре, сообщает «Национальная служба новостей».