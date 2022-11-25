Зеленский призвал европейцев объединиться против России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Европа своим объединением против России поможет себе, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа должна объединится против России и жестко ограничить цены на российскую нефть на отметке в 30 долларов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский.

«Нет раскола, нет раскола среди европейцев, и мы должны это сохранить. Европа своим объединением помогает себе. Это не помощь Украине противостоять России, это помощь Европе противостоять российской агрессии», — цитирует Зеленского Reuters. Он добавил, что установка потолка цен на российскую нефть в пределах 60-70 долларов выглядит как уступка России. Зеленский предложил решить вопрос кардинально и установить предельную цену на отметке в 30 долларов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли добиться консенсуса по поводу ограничения цен на нефть из России. В Кремле вновь напомнили, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут соответствующий потолок, передает RT. Новое обсуждение среди европейских стран по поводу введения потолка цен пройдет в декабре, сообщает «Национальная служба новостей».

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Европа должна объединится против России и жестко ограничить цены на российскую нефть на отметке в 30 долларов. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Нет раскола, нет раскола среди европейцев, и мы должны это сохранить. Европа своим объединением помогает себе. Это не помощь Украине противостоять России, это помощь Европе противостоять российской агрессии», — цитирует Зеленского Reuters. Он добавил, что установка потолка цен на российскую нефть в пределах 60-70 долларов выглядит как уступка России. Зеленский предложил решить вопрос кардинально и установить предельную цену на отметке в 30 долларов. Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли добиться консенсуса по поводу ограничения цен на нефть из России. В Кремле вновь напомнили, что Россия перестанет поставлять энергоресурсы тем странам, которые введут соответствующий потолок, передает RT. Новое обсуждение среди европейских стран по поводу введения потолка цен пройдет в декабре, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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