РИА Новости: ЕС определил итоговый уровень потолка цен на российскую нефть

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Потолок цены на нефть из РФ будет на уровне 62 доллара за баррель, сообщают СМИ Фото:
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Европейский союз пришел к решению по установлению потолка цены на нефть из России. Он составит 62 доллара за баррель. Об этом сообщили российские СМИ.

«Евросоюз, скорее всего установит потолок цены на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель», — сообщил источник агентства РИА Новости в Брюсселе. Также источник утверждает, что сроки публикации решения по потолку цен не будут меняться. Они запланированы на 5 декабря.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение потолка цен на нефть из России. Она отметила, что это будет иметь разрушительные последствия для всех. «Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — комментирует ситуацию политолог. Однако позже США разрешили поставлять российскую нефть в несколько стран Евросоюза, сообщает VSE42.Ru.

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Европейский союз пришел к решению по установлению потолка цены на нефть из России. Он составит 62 доллара за баррель. Об этом сообщили российские СМИ. «Евросоюз, скорее всего установит потолок цены на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель», — сообщил источник агентства РИА Новости в Брюсселе. Также источник утверждает, что сроки публикации решения по потолку цен не будут меняться. Они запланированы на 5 декабря. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала введение потолка цен на нефть из России. Она отметила, что это будет иметь разрушительные последствия для всех. «Россия не будет сотрудничать с теми государствами, которые планируют ввести подобные ограничения», — комментирует ситуацию политолог. Однако позже США разрешили поставлять российскую нефть в несколько стран Евросоюза, сообщает VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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