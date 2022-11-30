Скандального поставщика питания для больниц в Пермском крае хотят лишить имущества

Скандальный поставщик питания для пермских больниц судится с властями

Пермского поставщика питания могут лишить имущества (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Элиона», поставляющая питание для больниц и соцучреждений, может лишиться имущества в Чайковском (Пермский край). Исковое заявление к юрлицу подало в Арбитражный суд Пермского края региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Оно требует признать отсутствующим права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Элиона», говорится в определении на сайте суда.

«Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края к ООО „Элиона“ […] установил: исковое заявление принять к производству арбитражного суда Пермского края», — говорится в определении. Предварительное заседание по делу состоялось 29 ноября.

Минимущества Прикамья добивается возврата помещений, расположенных в Чайковской городской больнице, которые выкупило ООО «Элиона». Об этом URA.RU рассказал депутат законодательного собрания края Алексей Наборщиков, присутствовавший на заседании.

«Речь идет о возврате столовой „Айболит“ и здания пищеблока в Чайковском. Несколько лет назад компания „Элиона“ получила их в аренду у местного муниципального предприятия, которое затем было преобразовано в ООО и обанкрочено. А „Элиона“ получило преимущественное право выкупа этих помещений», — пояснил Наборщиков. К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены краевое управление ФАС, налоговая служба, минздрав, прокуратура, а также ЦГБ и администрация Чайковского.

ООО «Элиона» не раз оказывалось в центре внимания контролирующих и надзорных органов. Так, в 2017 году УФАС возбудил в отношении компании антимонопольное дело. Поводом послужил сговор компании с ООО «Амега» на торгах при поставках питания в учреждения, подведомственные краевому минздраву. Признаки картеля, в котором фигурировала «Элиона», антимонопольщики обнаружили год спустя. В 2020 году директор компании Эльфира Кузьмина стала фигурантом уголовного дела о взяточничестве.