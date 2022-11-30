Курганская больница отсудила у местного жителя более 140 тысяч рублей

Курганец признал свою вину в аварии с машиной скорой помощи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская больница скорой медицинской помощи (БСМП) выиграла суд у местного жителя, заставив его возместить ущерб почти на 140 тысяч рублей. Об этом сообщается в официальных документах на сайте горсуда.

«Взыскать в пользу государственного учреждения „Курганская больница скорой медицинской помощи“ в счет возмещения ущерба 142 300 рублей. Судебные расходы по производству экспертизы в размере 8 000 рублей, по оплате госпошлины в размере 4 206 рублей», — указано в судебном акте.

Сообщается, что курганец стал виновником аварии с машиной скорой помощи. При этом автомобиль курганца не был застрахован. Поэтому сотрудники больницы отправили претензию ответчику с просьбой добровольно возместить ущерб. Но ответа от курганца они не получили, после чего представители госучреждения отправили иск в горсуд. Свою вину в суде мужчина не отрицал и готов возместить ущерб БСМП. Курганца также ранее привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД, по которому он должен был уступить дорогу автомобилю справа от себя. Мужчине назначили за это штраф в 500 рублей.