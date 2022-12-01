Военный похвалил уровень подготовки мобилизованных солдат в зоне СВО

Мобилизованные показали готовность к боевым действиям в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий на Каховской ГЭС.
«Отработана одиночная подготовка военнослужащих. Парная подготовка, в составе подразделений, взводов. Ребята показали высокий уровень подготовки на протяжении первого месяца пребывания на территории СВО», — сказал военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка».
Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Также в РФ с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация среди граждан, в рамках которой были мобилизованы 300 тысяч человек.
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Мобилизованные показали готовность к боевым действиям в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий на Каховской ГЭС. «Отработана одиночная подготовка военнослужащих. Парная подготовка, в составе подразделений, взводов. Ребята показали высокий уровень подготовки на протяжении первого месяца пребывания на территории СВО», — сказал военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка». Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Также в РФ с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация среди граждан, в рамках которой были мобилизованы 300 тысяч человек.