Военный похвалил уровень подготовки мобилизованных солдат в зоне СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, снайперская винтовка, подготовка снайперов
Мобилизованные бойцы прошли подготовку и показывают хорошие результаты, рассказал военнослужащий стрелковой бригады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные показали готовность к боевым действиям в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий на Каховской ГЭС.

«Отработана одиночная подготовка военнослужащих. Парная подготовка, в составе подразделений, взводов. Ребята показали высокий уровень подготовки на протяжении первого месяца пребывания на территории СВО», — сказал военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка».

Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Также в РФ с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация среди граждан, в рамках которой были мобилизованы 300 тысяч человек.

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Мобилизованные показали готовность к боевым действиям в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военнослужащий на Каховской ГЭС. «Отработана одиночная подготовка военнослужащих. Парная подготовка, в составе подразделений, взводов. Ребята показали высокий уровень подготовки на протяжении первого месяца пребывания на территории СВО», — сказал военнослужащий 205 стрелковой бригады с позывным «Гадюка». Ранее в Минобороны РФ уточнили, что мобилизованные солдаты прошли соответствующее обучение. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что подготовка бойцов проходила на более чем ста полигонах на территориях России и Белоруссии. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Также в РФ с 21 сентября по 28 октября проходила частичная мобилизация среди граждан, в рамках которой были мобилизованы 300 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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