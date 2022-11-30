Шойгу: мобилизованные россияне прошли обучение

Обучение мобилизованных граждан проводилось на территории РФ и Беларуси
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные для участия в спецоперации солдаты прошли соответствующее обучение. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца», — уточнил министр в ходе заседания коллегии. Его слова приводит РИА Новости. Шойгу отметил, что бойцов готовили на более чем ста полигонов страны. Также были задействованы три тысяч инструкторов в ходе подготовки. При этом подготовка проходила также и на территории Беларуси.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.