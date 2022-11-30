Шойгу: мобилизованные россияне прошли обучение

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, сметанина ольга, жгут, женская гвардия урала
Обучение мобилизованных граждан проводилось на территории РФ и Беларуси Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные для участия в спецоперации солдаты прошли соответствующее обучение. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца», — уточнил министр в ходе заседания коллегии. Его слова приводит РИА Новости. Шойгу отметил, что бойцов готовили на более чем ста полигонов страны. Также были задействованы три тысяч инструкторов в ходе подготовки. При этом подготовка проходила также и на территории Беларуси.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.

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Мобилизованные для участия в спецоперации солдаты прошли соответствующее обучение. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Более 300 тысяч резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца», — уточнил министр в ходе заседания коллегии. Его слова приводит РИА Новости. Шойгу отметил, что бойцов готовили на более чем ста полигонов страны. Также были задействованы три тысяч инструкторов в ходе подготовки. При этом подготовка проходила также и на территории Беларуси. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Также в РФ с 21 сентября проходила частичная мобилизация среди граждан. Всего было мобилизовано 300 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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